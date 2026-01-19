藉新書明志參選新北！　劉和然長文喊話「現在換我為新北市民開路」

▲劉和然。（圖／翻攝自Facebook／劉和然）

記者郭運興／台北報導

爭取國民黨提名參選2026新北市長的新北市副市長劉和然，今（19日）以長文分享正在籌備的新書序章，他也藉此分享參選理念，他表示，自己從彰化田埂，走進新北市政府的市政廳，也想告訴大家，在那些看似冰冷的政策名詞背後，都有一個來自彰化鄉下孩子的身影。他直言，這份戰力，來自38年來，在教育、環保、行政體系裡走過的腳印，這本書，不是政績清單，而是一份關於「初心」的筆記，「現在，換我來—為新北市民開路」。

劉和然今早以「序章：那串響亮的鞭炮聲---我的起跑線與守護者的起點」為題發出長文，他表示，那年夏天，一串鞭炮聲，改變了自己一生的方向。多年後，坐在新北市副市長辦公室裡，自己的腦海，仍然常常響起那個聲音。

劉和然表示，民國七十二年七月，彰化竹塘鄉九塊厝悶熱的午後，稻浪之間響起了一串紅通通的鞭炮聲，那不是單純的喜慶，而是整個農村對「出頭天」的期待。

劉和然表示，那一天，自己考上了大學，自己是這個大家族裡，第一個走進大學校門的孩子，阿公一輩子和土地搏鬥，把希望種在田裡；那串鞭炮響起的瞬間，他知道，希望終於開了花。

劉和然說，自己站在家門口，看著煙霧升起，心裡很清楚，這不只是一個人的成就，而是「教育能翻轉命運」這個信念，第一次被真正驗證。

劉和然說，後來，自己從彰化的田埂，走進師大的講堂，再從黑板前，走進新北市政府的市政廳。

劉和然提到，自己也想告訴大家，在那些看似冰冷的政策名詞背後，「英速魔法學院」、「品德教育聯絡簿」、「環保兩用袋」、「里認證競賽」、「數位環境執法」、「虛擬病房」、或是「五股夏綠地」、「新北美術館開館」，每一個里程碑的背後，其實都有一個來自彰化鄉下孩子的身影。

劉和然說，那裡藏著同一個聲音是九塊厝農村的呼吸，是一個始終相信「教育能翻轉命運、行政能守護日常」的專業堅持。

劉和然直言，新北的治理，是一場精密的「能量共振」，容不下一絲空窗。404萬市民，每一秒都在呼吸、在移動、在生活，這裡的治理節奏，是「現在進行式」，需要的是對29個行政區泥土氣息深度了解的即戰力。

劉和然強調，這份戰力，來自38年來，在教育、環保、行政體系裡一階一階走過的腳印，這是專業，更是對土地最深沉的敬畏。

劉和然表示，每一次做出影響百萬人的決定，每一次思考如何替孩子多開一扇窗，自己都會想起那個夏日午後的鞭炮聲。它提醒著自己「我為什麼在這裡，又是為了誰，站在這個位置上」。

劉和然強調，這本書，不是政績清單，而是一份關於「初心」的筆記。接下來，自己會慢慢把這些故事，一段一段分享出來，那串鞭炮曾為自己開路，「現在，換我來—為新北市民開路」。

▼劉和然。（圖／翻攝自Facebook／劉和然）