馬祖北竿民眾突發肝硬化急症　海巡急派艇救援送醫

▲第十海巡隊今日深夜協助北竿民眾就醫。（圖／第十海巡隊提供)

記者鄭逢時／金門報導

馬祖北竿一名男性鄉親今日凌晨突發肝硬化急症，因深夜島際交通中斷，且未達空中後送標準，海巡署第十（馬祖）海巡隊獲報後，立即派遣巡防艇跨海接駁，順利將病患送抵連江縣立醫院急救，展現離島醫療救援即時應變量能。

海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊於115年1月19日凌晨1時左右，接獲第十一巡防區指揮部及北竿鄉衛生所通報，指稱有一名男性鄉親因肝硬化引發急性不適，經醫師評估，北竿衛生所因缺乏專科醫師與相關設備，須立即轉送至連江縣立醫院救治。

然而，事發時間正值深夜，馬祖各島際間已無客船航班，加上病患狀況尚未符合直升機空中後送條件，醫療轉送面臨困難。海巡隊獲報後，隨即啟動緊急應變機制，派遣線上巡防艇PP-3582艇前往北竿白沙港執行後送任務。

在白沙港，海巡人員會同金馬澎分署第一〇岸巡隊白沙安檢所、連江縣消防局等單位，合力將病患及陪同人員安全接駁登艇，隨後以兼顧安全與時效的航速，航向南竿福澳港。抵港後，再由海巡人員與醫院團隊銜接，將病患送上救護車，火速前往連江縣立醫院接受治療。

馬祖海巡隊表示，馬祖地區由四鄉五島組成，島際交通仰賴海運，一旦航班中斷，緊急醫療需求更顯迫切。海巡單位在專業醫師評估下，均會即時派艇協助後送，確保鄉親獲得必要醫療照護。海巡除肩負海上執法任務外，也持續成為離島居民在緊急救難與醫療轉送上的重要後盾。