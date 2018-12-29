游盈隆狂提蔡英文　卓榮泰嗆：那麼在意，是不是您直接選總統？

▲卓榮泰、游盈隆出席黨主席辯論。（圖／記者周書羽攝，下同）

記者賴于榛／台北報導

行政院前秘書長卓榮泰、台灣民意基金會董事長游盈隆29日針對民進黨主席補選進行對決辯論，交叉詰問時，游盈隆質疑未來卓榮泰若當黨主席，總統蔡英文若要求2020提名連任優先是否敢反抗，「你敢抗命？」卓榮泰則回嗆，黨章怎麼走他就怎麼做，定然會辦一個公平公正公開的黨內初選包含總統候選人，「（游盈隆）你那麼在意，是不是您直接選總統？不用選黨主席！」

兩人會前握手展現風度，辯論開始前也再度握手致意，但辯論一起，兩人砲火四射，游盈隆交叉詰問時質疑，黨遇到權力議題，總統、黨主席都不出聲音，行政院內閣兩年半來也都不出聲音，民進黨究竟發生甚麼事情？他質問卓榮泰未來面對權力時是什麼態度，若是對蔡英文想連任要求採取現任優先的主張，卓榮泰是唯命是從還是抗命？





卓榮泰則率先提醒游盈隆，行政院已經在12月1日針對1124敗選做出檢討，也重申2020如何提名是「黨章怎麼走我就怎麼做」，酸游盈隆思思念念總統大選，可如果他當選會去執行黨中常會、中執會、黨代表大會結論，其中也沒有任何一條是要保障現任優先，定會公開公正公平辦理各項公職人員的初選提名，包括總統、立委選戰。

對於游盈隆質疑，卓榮泰說，黨內難道不用營造團結氣氛嗎，難道可以在初選過程廝殺到血流成河，這樣的經驗還不夠嗎？各地狀況難道游盈隆都不憂心，還是只樂意看到奧客、敗軍之友等等說法？「如果你不希望，應共同維護公平公正公開的選舉，最好的候選人經過公正程序，才能贏得共識，贏得選舉」。

卓榮泰最後更酸，「（游盈隆）你那麼在意，是不是您直接選總統？不用選黨主席！」因為游盈隆身為黨主席候選人，對立委選戰不提、對黨改造也不講，只有要營造總統初選是否現任保障，可黨章、黨常會、全代會也不會做這樣的決定，他的權利來自黨員，黨希望怎麼做，他就這樣走，因為唯有這樣來走才能取得勝利。