砲打蔡英文　王金平：領導人一定要讓朝野對立削減

記者賴于榛／台北報導

前立法院長、國民黨立委王金平28日砲打總統蔡英文，他說，台灣目前面臨許多問題，國內充滿勞資對立、族群對立、世代對立，問題越來越混亂，且藍綠互相抵制，提醒「當然身為國家領導人一定要讓朝野對立削減，藍綠對立化解，跨越藍綠共謀國是」。

王金平28日赴銘傳大學演講「國會秘辛與政治傳播」，從兩岸、國內情勢與貿易解析台灣問題，兩岸部分他表示，九二共識很多人解讀不一樣，但目前大陸就是認為說執政黨沒有承認九二共識，因此不多所往來，且開始對於台灣各方面給予不滿意的政策、各方面的措施，加上台灣也是去中國化去得很厲害，是兩岸緊張的原因，他建議政府要想辦法改善兩岸關係，坐下來磋商不要阻礙台灣發展，否則累積下去會有問題。





國內議題部分，王金平說，國內充滿勞資對立、族群對立、世代對立，問題越來越混亂，且藍綠互相抵制，提醒「當然身為國家領導人一定要讓朝野對立削減，藍綠對立化解，跨越藍綠共謀國是」，不能各自堅持、各談各的，否則這個國家怎麼辦。

經濟困境部分，王金平說五缺要解決也不是那麼容易，且何況台灣沒有關稅彼此的公平對待，想誰想來台灣投資，沒有投資就業的機會就少了，加上CPTPP被因為反核食公投被日本阻撓，以及兩岸FTA也有阻力，他認為經濟發展因為兩岸沒有通力合作，造成經濟發展阻礙，他提醒蔡英文一定要把經濟搞好，且對兩岸問題要負起絕對責任，讓國家安全、兩岸安定、社會安心。

會後媒體追問朱立倫、吳敦義與王金平誰當領導人比較能化解藍綠對立，王金平則表示，每個人都有努力空間，只要努力都有機會。

▲王金平前往銘傳大學演講國會秘辛與政治傳播。（圖／記者李毓康攝）