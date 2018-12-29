酸游盈隆「孤單」？卓榮泰：一個人走一百步通常回頭一看沒同志

記者賴于榛／台北報導

民進黨主席補選29日進行兩人對決辯論，行政院前秘書長卓榮泰、台灣民意基金會董事長游盈隆先後抵達會場受訪，卓榮泰指出，社會對於一個人走一百步的孤單，還是一百個人走一步的力量會做出選擇，還解釋「個人走一百步通常就是回頭一看沒有同志」。

補選剩下一周即將投開票，卓榮泰被問到辯論中做了甚麼準備，他表示會將過去發表的言論系統性整理，也會回應對手在這段時間的指教與誤會，雖然沒有辦法說服黨員不支持對手，但會把理念講出來，讓黨員知道，在目前這個關鍵的時刻，怎麼樣的一個選擇會讓黨的未來的發展是好的，「一個人走一百步的孤單，還是一百個人走一步的力量，我想社會會選擇哪一種是對社會的穩定力量。





▲卓榮泰、游盈隆出席黨主席補選辯論 。（圖／記者周書羽攝，下同）

媒體追問「一個人走一百步的孤單」是什麼意義？卓榮泰說，常常這樣講一個人走一百步，跟一百個人走一步對整個社會來看他的進步是一樣的，只是「一個人走一百步通常就是回頭一看沒有同志」，沒有朋友但如果能夠結合一百個人走一步，那這個社會會比較穩定中來求發展，也就是他常說的務實中改革穩定中進步，那未來的改革應該朝這個方向也就是極大多數人更大的利益，這也是政府過去到現在最大得到一個教訓。

至於沒朋友是否暗指游盈隆？卓榮泰笑說，他是希望游盈隆也是跟他一樣在一百個人當中，大家都是非常親近的黨員同志或是先進同志，都要用這樣的同理心集合更多的人，希望走到的那個更好的未來過更好的生活。

媒體追問卓榮泰自稱中年失業的第一天，是不是要對比游盈隆還是董事長？他說，他今天的心情是蠻輕鬆的，但昨天看到賴院長到立法院跟委員致謝，在立法院的最後一天的個鏡頭，心中有一種失落感，因為從來沒有沒陪院長去過，但是總是已經離開的行政院，至於未來的工作是一個很重大的挑戰，對所有黨員來看也會有新的選擇，只是他希望說有機會的話，未來工作地點也不要離行政院太遠，還可以有空回行政院去剪剪頭髮。

桌榮泰也說，如果能夠進到中央黨部第一個就是訂定什麼時候來執行這個政策路線的大辯論，且一定是要在最快時間內。

游盈隆說他不十分了解卓榮泰講這句話的意義，因為如果要講人數的話，那現在基層有成千上萬的人那絕對是比百人還多，且都是自動支持他，他也看到基層群情激憤、憂心如焚，不能理解當權派作法，因此他的出現讓基層覺得這選舉變得更有意義、更有看頭。