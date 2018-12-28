普悠瑪案對質！行政院堅持尤振仲超速　將公布訪談紀錄

▲普悠瑪翻覆已邁入第68天。（資料照／記者姜國輝攝）

記者賴于榛／台北報導

普悠瑪翻覆至今超過2個月，司機尤振仲28日委託律師召開記者會，質疑行政院調查小組「人為超速的認定」，強調自己完全依速限行駛，希望調查小組公布2次的訪談紀錄以及確實的通聯記錄。對此，行政院晚間發布新聞稿堅持指出，意外發生前，尤振仲超過該路段速限，且未有任何煞車把手操作的紀錄，但訪談紀錄部分，取得尤員書面同意後就會公開。

普悠瑪翻覆事故已邁入第68天，尤振仲28日委託律師召開記者會，除了初步對外釐清事故，也特意發表聲明質疑行政院調查小組調查記錄與實際陳述不符，第一，他表示完全依速限行駛，「當日列車過武荖坑橋後，按照該路段速限，我將電門把手放置在刻度時速82、83公里來降速。但調查報告卻指出，電門把手從我出羅東站後直至出事前，都放置在刻度時速140公里」。

第二，尤振仲也強調他除了努力排除故障，也試圖煞車，「意外發生前，我持續嘗試排除故障，最後一次復位完成後，我轉身隨即發現列車速度異常，為避免列車直接撞上月台造成更大損傷，因此，我緊急做了緊韌動作，試圖讓列車傾倒出軌。但調查報告指出，沒有任何煞車跡象」。

陳述與調查小組有出入，尤振仲表示，希望調查小組可以盡快公布2次的訪談紀錄以及確實的通聯記錄。





▲普悠瑪事件司機員尤振仲律師召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

對此，行政院1021鐵路事故行政調查小組發言人鐵道局胡湘麟局長晚間特予澄清說明，他表示，調查小組係依據出軌列車的列車控制監視系統（TCMS，Train Control and Monitor System）所記錄的列車實際車速及速度把手位置的電子資料據實還原，直指意外發生之前，按調查小組分析車速141 km/h不但超過該路段普悠瑪75 km/h之速限，亦超出該路段曲線傾覆臨界速度116~121 km/h，導致列車出軌。

煞車部分，胡湘麟則說，調查小組仍依據前述TCMS記載的電子資料，還原當時煞車操作情形，按紀錄顯示6432次列車自羅東站出發直至列車出軌，煞車把手均置於0段位（詳附圖1、2，報告書第50、27頁），意即未有任何煞車把手操作的紀錄。

至於通聯紀錄聲音檔，胡湘麟表示，這是屬於宜蘭地方檢察署的偵查資料，依政府資訊公開法第18條第1項第2款規定應限制公開。另有關訪談紀錄部分，調查小組將依個人資料保護法第16條第7款規定，取得尤員書面同意後公開。