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再重申「不如選總統」！王金平：因緣俱足說不定很快就宣布

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記者賴于榛／台北報導

針對是否參選2020總統，前立法院長、國民黨立委王金平28日表示，他在2007年與2011年都有被前總統馬英九徵詢，所以副總統方面他要選老早就有機會，但他認為「要選副總統不如選總統」，強調要不要選再看看因緣，「因緣俱足說不定很快就宣布」。

九合一大選後，各界關注國民黨大老們動向，王金平近日透露對2020的企圖心，公開行程也接連不斷，還說出要選副總統不如選總統等語，他28日赴銘傳大學演講「國會秘辛與政治傳播」，會後學生提問是否要參選2020，他表示，確實有人問他要不要留在立法院，但他在立法院四十多年，要把機會讓給別人，不要說即使有機會當院長，無論是執政黨提名或是國民黨是立院多數，他都認為要把立法院把經驗傳給別人、機會留給別人。

▲▼王金平演講國會秘辛與政治傳播。（圖／記者李毓康攝）

王金平還說，有人問他要不要競選副總統，但副總統是總統去提名，僅是搭檔，「副總統也是沒有什麼意思」，他說2007年與2011年馬英九兩度邀請他擔任副手，第一次他就表示不會考慮，請馬英九趕快找人，最後馬英九選定蕭萬長；第二次則是馬英九希望他從副總統跟立法院長職缺之間選一個，他都沒有回應，最後當時吳敦義希望有機會擔任副總統，後來就是吳敦義。

王金平強調，要競選副總統的話他老早有機會，只是他依然認為「要選副總統不如選總統」，強調要不要選再看看因緣，「因緣俱足說不定很快就宣布」；媒體會後追問因緣何時俱足？王金平則頻頻說，「我不知道」。

▲▼王金平演講國會秘辛與政治傳播。（圖／記者李毓康攝）

▲王金平演講國會秘辛與政治傳播。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：王金平,2020,國民黨,馬英九

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