與桌榮泰爭搶黨主席　游盈隆：我去黃信介墳前問要怎麼做

記者賴于榛／台北報導

行政院前秘書長卓榮泰、台灣民意基金會董事長游盈隆29日針對民進黨主席補選進行對決辯論，交叉詰問時，游盈隆自曝他日前去黃信介墳前問民進黨黨主席要怎麼做，因為信介無私心、大公無私、堅持大是大非、做人寬和，可以解決種種疑難，藉此質疑卓榮泰只是因為會「喬」才被擁戴參選。

兩人會前握手展現風度，辯論開始前也再度握手致意，但辯論一起便砲火四射，游盈隆在交叉詰問時質疑，民進黨中生代喬一個溝通協調能力很好的人出來選黨主席，但一時社會上有錯覺，好像黨主席只需要溝通協調就好，那這樣子找各部會優秀的國會聯絡人就好。





接著游盈隆說他日前1220去黃信介墳前問民進黨黨主席要怎麼做，因為他對黃信介很欽佩，是民進黨人永遠的信介仙，最無私心、大公無私、堅持大是大非、做人寬和，可以解決種種疑難，藉此質疑黨主席只是需要溝通協調，「組織領導、思想領導、道德領導，難道不需要嗎」？

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者周書羽攝，下同）

卓榮泰則嗆游盈隆口中講出擁戴就知道離大家很遠，「你就是這種封建！」，因為溝通協調不是唯一條件，只是如果連溝通協調都不會，怎麼當黨主席，解決問題、化解紛爭才是要跟整個黨站在一起的能力，黨裡面沒有高層、中層、低層，也不是一個人決定所有事情，而是討論後游黨主席做當機立斷的決定，清楚告訴黨員，把所有計畫擺出時程，只有一個目標就是成功跟勝利。

另外，卓榮泰也質疑游盈隆贏的策略讓他不安，因為今年是2018接下來是2020大選，要用2000年經驗幫助陳水扁經驗要打這場選舉，雖是歷史功績，可2000年的經驗打2020有點遙遠。