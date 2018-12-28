蔡英文搶贏柯文哲？　邱豐光「警政資歷」替移民署打強心針

▲警政署副署長邱豐光將接任移民署長。（圖／本報資料照）

記者賴于榛／台北報導

移民署長楊家駿因偕同妻子公務視察之名，日前遭暫時調離主管職，改調參事，不過，據了解，內政部28日下午確定將公布警政署副署長邱豐光出任移民署長，要靠他的警政資歷替移民署打強心針，這也讓楊家駿確定「回不去了」；事實上，邱豐光一度傳出要入北市府擔任副市長，卻被攬入重要的移民署系統，知情人士直言，柯文哲確實有找邱豐光，但最後白綠角力過後是民進黨獲勝。

楊家駿落馬後，內政部便在尋覓移民署長人選，原先打定跨年連假後定案，但遭搶先曝光，但人選確定就是邱豐光。據了解，內政部次長花敬群下午預計要回應立院對都更條例的審查結果，也將正式宣布邱豐光接任移民署長。

邱豐光擁有台北大學犯罪學研究所碩士學歷，在擔任警政署副署長前，曾歷練過新竹市、基隆市、台中市、台北市政府警察局長等職務。

事實上，邱豐光的任命堪稱白綠角力戰，時序往前推，當時邱豐光曾任台北市警察局長，但因世大運遇上八百壯士陳抗，內政部為平息聲浪，將邱豐光「明升暗降」至警政署擔任副署長，當時柯文哲還為此槓上中央，「不恰當也沒有尊重我」，還認為是「被偷襲」。

九合一大選後，雙北紛紛傳出有意邀請邱豐光擔任副市長，要用警政背景穩定人心，但據了解，新北市長侯友宜因不缺警政背景的人才，並未實際徵詢，柯文哲雖有此打算，外界也早早曝光，可最後沒有搶成，人才留在中央。

知情人士則指出，其實邱豐光與侯友宜過去在市刑大合作時間很長，從陳進興案便開始，但為人低調，始終沒有站上第一線面對媒體，直到這兩年鎂光燈才聚焦過來。

這次邱豐光頂上移民署長的缺，知情人士表示，其實與柯文哲考量一致，就是希望刑事背景的警政資歷接任後，能穩住近日紛亂，且讓移民署耳目一新，「有歷練的人來接，對移民署也是一劑強心針」，甚至有同仁私下表示希望未來可以「很風光」。