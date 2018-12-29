進行政院有譜？陳其邁默默跟上最新政策「掌握新媒體」

記者賴于榛／台北報導



民進黨前立委陳其邁多次被點名接任行政院副閣揆或秘書長，他29日出席世代對話談改革，談話時默默跟上行政院最新政策「掌握新媒體」溝通，他說2016年自己負責媒體議題，當時處理輿情回應都還可以快速做因應，可現在在新媒體跟網路意見越來越多，執政黨相對來講跟社會的對話力量不夠、速度也不夠快，批評政府溝通若是還以為發新聞稿、公告、開記者會，只會收到更多民進黨很多不同意見。

▲前立委陳其邁出席世代對話。（圖／記者林敬旻攝，下同）

行政院發言人Kolas Yotaka日前指出，行政院希望能用民眾常用的通路去溝通，因此才會提出普查民眾最常使用與信賴的媒體，重點是要擺脫20世紀跟民眾溝通的方式，別只再用一張新聞稿溝通，整個新聞聯繫系統要升格並且與時俱進數位化，像是未來新聞聯繫系統要有網路、影像、懶人包或是社群力。





▲民進黨主席參選人卓榮泰、桃園市長鄭文燦、陳其邁、嘉義縣長翁章梁。

備受關注是否會進入政院體系的陳其邁與桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁與年輕議員們29日出席世代對話談改革－青、壯世代與卓榮泰暢談民進黨的下一步，會中談話時默默跟上政院最新「掌握新媒體」溝通，自認民進黨確實因為不夠關注窮忙青年而受到教訓，溝通也不足，其中溝通更是已經是2016年的方法。

陳其邁說，媒體跟世界變化太迅速，2016年自己負責媒體議題，當時處理輿情回應都還可以快速做因應，可現在新媒體跟網路意見越來越多，導致政府跟社會的對話力量不夠、速度也不夠快，才會發生先前的機車強制加裝ABS系統爭議。





「這些官員或是政府用什麼跟民眾溝通？」陳其邁批評，溝通不是發新聞稿、發公告就能解決，需要回應時叫發言人出來開記者會等都是2016的方式，也因此只會收到跟民進黨很多不同意見，對話過程若沒讓人民支持，這樣就是沒溝通對話粗暴、草率，政府得好好面對，不是加強網路就能解決，政策論述要掌握新媒體、掌握民眾，這些行政、立法都要完全負責，要好好回歸到民進黨創黨時關心社會公平正義等議題，「我也是要負起責任的一份子，希望讓黨重新贏回民心」。