嗨爆！邁邁創「正面人體衝浪」　遭摸xx釣出兒子留言：翻過來

▲陳其邁首創正面人體衝浪，網友歪樓笑翻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前立委陳其邁在落選後人氣往上攀升，被稱為「史上人氣最旺的落選人」，人氣走紅程度就連辦咖啡感恩會，還非正式意外破了金氏世界紀錄，現在就連參加滅火器演唱會，還體驗了正面人體衝浪，影片一上傳到網路，連兒子陳政通也到網路留言幫老爸解釋：「阿爸說他以為大家會把他翻過來」。

陳其邁正面體驗人體衝浪影片一上傳到網路，立刻引發網友熱烈討論，有網友說：「是不是偷摸到xx」，也有人直說是笑死了，怎麼有人這樣的，也有網友留言根本是「這個歐吉桑敗選後整個沒有包袱玩開來」，還有人說：「他老婆在他背後很火」，還有人寫說「台灣史上第一個正面人體衝浪的政治人物，超狂的啦」。網友留言也釣出了陳其邁兒子出面留言，就說「他說他以為大家會把他翻過來」。

▲陳其邁首創正面人體衝浪，網友歪樓笑翻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁首創正面人體衝浪，網友歪樓笑翻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁事後也在臉書感性說：「我們都一樣很愛台灣、很愛高雄，在自己的位置上，加緊努力，為守護信念和夢想更加打拚。台灣只有一個。我們一起勇敢，一起加油！」

▲陳其邁首創正面人體衝浪，網友歪樓笑翻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）