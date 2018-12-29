還原陳其邁9分鐘爆笑「人體衝浪」　一切攏是「下面xx」惹禍

▲陳其邁上滅火器舞台，幽默一連串笑果十足 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前立委陳其邁參加滅火器演唱會感受到「人體衝浪」，但是一切都是怎麼發生的，有民眾拍下整個過程放到網路，這才發現陳其邁受邀上台的時候說：「我以前跟大家一樣，在下面衝浪，衝撞..衝撞」，一時口誤立刻造成底下群眾狂笑，陳其邁還多說幾次「衝撞、衝撞」，刻意要澄清自己口誤，但沒想到滅火器楊大正聽到後，就說要陳其邁感受人體衝浪，底下群眾直說好。

陳其邁在演唱會的過程當中，受邀上台，先是講述自己跟滅火器楊大正的好交情，甚至話語都非常直接，陳其邁說到選後這裡還在痛，同時將手比向心臟位置，不過接下來的話讓全場都笑了，因為陳其邁接著說：「因為那一天在岡山造勢，他一唱完歌就給我熱情擁抱，恁爸邊仔骨斷三支，所以是邊仔骨在痛不是心在痛」，讓底下群眾全笑了。

▲陳其邁感受人體衝浪，一切都是因為口誤造成的 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁也加碼爆料，自己跟楊大正在選舉期間去吃飯，楊大正在要離開的時候，還在海產攤跟人下跪拉票，把對方嚇壞了，其他滅火器團員聽到後立刻接話一定是楊大正喝太醉了，結果陳其邁說重點是，對方還不知道楊大正是誰，一臉問號問「他是誰」，陳其邁說：「他是我兄弟啦」。

接下來陳其邁說：「我以前跟大家一樣，都是在底下衝浪」，這一句話講出來，陳其邁也知道自己口誤了，立刻修正「衝撞、衝撞」，但是已經是來不及了，底下群眾大笑，讓陳其邁一臉害羞還用手比出游泳往外撥水的手勢，但是看到大家都笑了，陳其邁也是一臉無奈，楊大正先前一直被陳其邁「虧」，這次逮到機會，立刻說：「等下我們讓邁邁人體衝浪」，這句話一講完，歌迷讚聲說好。

▲陳其邁感受人體衝浪，一切都是因為口誤造成的 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁隨後就在《咱尚愛的所在》歌聲當中，體驗了正面人體衝浪回到舞台時，原本紮在褲子內的襯衫也整個被拉了出來，但是歌曲還沒有結束，陳其邁還不停在台上比出「ROCK」手勢回應群眾，就在歌曲結束後立刻回答：「爽」，楊大正還接問：「這樣有爽某」，陳其邁說：「這樣有夠爽」。