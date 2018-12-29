民進黨新世代要求「砍掉重練」　吳沛憶酸「吃火鍋可直播」

▲世代對話談改革，民進黨主席參選人卓榮泰與新科議員合照。（圖／記者林敬旻攝）

記者翁嫆琄／台北報導

民進黨主席補選將在1月6日投票，參選黨主席的卓榮泰29日與黨內新科議員及夥伴展開「世代對話」。新人議員們直言要黨「砍掉重練」，幾名年輕議員都建議，應該重建地方黨部功能，吳沛憶還直言，每次看到新聞寫「高層說」就不太舒服，「下次吃火鍋時也許可以直播」。



卓榮泰昨辭去行政院秘書長職位，今天下午將和對手游盈隆進行黨主席選補辯論，上午他則先與桃園市長鄭文燦、前立委陳其邁、嘉義縣長翁章梁、新科議員戴暐姍、吳沛憶、張之豪、張志豪、黃守達等人進行「世代對話」，討論民進黨遇到的問題，及檢討敗選的因素。

黃守達直言，這次大敗選跟中央執政脫不了關係，因為建議民進黨要「砍掉重練」；張之豪則說，政府很多政策搖擺不定，讓基層民代要為黨政策辯護時，抓不清楚方向、力道，他認為，「不走進人群的政務官不要用」，若只是冷氣房決策，會離人民越來越遠。



▲民進黨市議員吳沛憶。（圖／記者林敬旻攝）

吳沛憶也提到，每次從媒體報導看到「高層」講了什麼事情，就覺得有些不舒服，希望「高層的門」能打開。由於卓榮泰出馬參選，是幾名黨內中生代人物在火鍋店密談推舉，吳沛憶也嘲諷，「也許下次吃火鍋的時候可以直播」；她也建議，黨部的文宣系統、溝通系統、溝通媒介、地方黨部等可能都要砍掉重練。戴瑋珊也說，不少基層黨員跟她抱怨，以前黨員投票可以選擇候選人提名，但現在只能投黨代表，希望能讓黨員有更多參與。



對此，卓榮泰回應，在這次競選公報上，他只寫了三條，「跟人民、台灣、進步價值站在一起」，他之前在行政院常要求團隊「政策要準確、腳步要一致、執行要有節奏感」，但「節奏感」快慢經常有錯亂，造成很多執政上的失誤與人民誤解，「過去我們可以主導議題，現在沒有了，是被社會推著走」，而這次選舉，社會對民進黨「一例一休、年金改革、空污老車、同婚、菸捐」這5項政策批判最多，有些走得不夠快、有得提出時程有問題，未來可以一一檢視。



卓榮泰也說，2004年陳水扁要競選總統連任時，當時的中央黨部熱熱鬧鬧，戰鬥力、效率一流，不像現在中央黨部安安靜靜，真的很像在「辦公」，他希望未來可以找回戰鬥組織的能量，重新調整黨部重要人事，恢復成過去的民進黨，把戰鬥力找回來。

▼民進黨主席參選人卓榮泰、桃園市長鄭文燦、陳其邁、嘉義縣長翁章梁。（圖／記者林敬旻攝）