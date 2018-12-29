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18歲炫富妹騙「1年住帝寶」害保全上吊亡…250萬全被她玩光　法官痛罵

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▲▼18歲炫富妹騙「1年住帝寶」害保全上吊亡…250萬全被她玩光。（圖／翻攝爆料公社）

▲18歲炫富妹騙「1年住帝寶」害保全上吊亡…250萬全被玩光。（圖／翻攝爆料公社）

社會中心／台北報導

19歲張姓女子去年1月起在臉書貼文炫富，不斷聲稱「一年內帶你入住帝寶」、「18歲女生白手起家即將入主賓士C3000」，22歲李姓保全遭騙上當，將亡父的房產抵押地下錢莊，借250萬元投資，全被她拿去還債、吃喝玩樂；4個月後李男收到簡訊通知房子正在過戶，隔天隨即在住處上吊身亡。李母痛心提告，新北地院依詐欺罪判張女1年徒刑。

新北地院28日一審結果出爐，判決指出，張女自去年1月起陸續發文，手持厚厚一疊千元大鈔拍照，害名車合照，誆騙生活優渥、輕鬆領高薪的假象，聲稱「3個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「過年想要有超過6位數紅包的私訊我」、「我教你每天睡到自然醒又高薪的方法」、「帶你出國、帶你買車、一年內帶你入住帝寶」、「關於一個18歲女生白手起家即將入主賓士C3000的故事有興趣嗎？」

▲▼新北地院。（圖／記者陳雕文攝）

李男去年7月看到PO文主動聯繫，張女宣稱可透過直銷投資獲取暴利，每投資250萬元，一年後就可獲利300萬元」，但他月薪僅2萬多元，經介紹認識地下錢莊業者顏男，還慫恿抵押亡父的房產借款，簽下550萬元本票，最後只貸給他250萬元，每月8％高利貸。

李男取款當天一拿到錢，馬上就轉交給張女投資，但這250萬張女沒有真的投資，反而全部拿去吃喝玩樂、還清自身債務。隔2個月，李男痛苦地付了20萬元利息，被壓得喘不過氣，顏男見他付不出錢，於第3個月出面，偽造了不動產買賣契約書，騙他以700萬元買下房產，聲稱只要還清250萬元，就不會過戶。

李男根本還不出每月18萬元的利息，第4個月意外接到代書簡訊通知，稱抵押房子正辦理過戶給顏男，自責地不敢告訴家人，隔天便在簡訊留下遺書，以電線在住處上吊身亡。檢警相驗時清查李男手機通聯記錄，懷疑遭詐騙輕生；去年11月底，李母提出撤銷暴力行為的民事訴訟，顏男拿出偽造的契約書，直到今年2月檢方將顏男拘提到案。

張女、顏男在審理時都認罪，張更坦承沒有將李男給的250萬元去投資，錢全花在還債和生活消費，法官痛批，張女詐欺取財，被害人不堪壓力輕生，造成家屬難以彌補的傷痛，依詐欺取財罪判處有期徒刑1年，不法所得250萬元沒收；至於顏男重利、偽造文書罪7個月，得易科罰金21萬元，20萬元利息也宣告沒收。

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