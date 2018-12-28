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社會 社會焦點 保障人權

畫面曝光！持槍匪「130秒」劫板橋陽信銀行　騎車逃亡警圍捕

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記者陳豐德、陳雕文／新北報導

板橋篤行路上的陽信銀行溪州分行，28日上午11時許發生銀行搶案，警方接獲勤指通報前往，經瞭解是一名男子騎乘機車放在銀行旁，手持手槍進入銀行並喝令行員不要動，犯嫌進入櫃檯內收刮現金，騎機車由篤行路往浮洲橋方向逃逸；犯嫌特徵，頭戴銀色安全帽，著白色長袖黑長褲，板橋分局已組成專案小組，全力追緝中，損失金額銀行仍在清點。

警衛表示，搶匪所持的槍械塑膠感很重，看起來像是玩具槍，但無法確認真偽只能眼見他行搶得手。遭搶的陽信銀行第一時間已按照防搶機制將鐵門拉下，板橋分局長王文澤接獲通知後趕抵，與偵查隊長入內確認銀行損失金額，線上警網於板橋地區進行封城圍捕，並調閱監視器，以確認嫌犯逃逸路線。

▼板橋陽信銀行搶案監視器曝光，嫌犯130秒犯案完畢後逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼板橋陽信銀行搶案監視器曝光，嫌犯130秒犯案完畢後逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼保全追出時已來不及。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼板橋陽信銀行搶案監視器曝光。（圖／記者陳雕文翻攝）

板橋偵查隊長林子翔受訪表示，當時搶匪先將機車停在人行道後，下車後進入銀行拔出預藏的手槍先大喊「不要動！」，接著又按照SOP大喊「搶劫！」行員看到槍枝後心生懼意不敢反抗，搶匪靠近櫃台後先是自行翻動現金，又要行員帶著他前往裡面房間，把現金裝到自備的袋子裡，接著就火速跑出銀行後騎上摩托車，沿著篤行路後朝板橋方向逃逸。

警方強調，目前已經掌握搶匪的來程以及去向，目前正在全力追緝當中，銀行損失的金額目前還在清點當中；而在整個搶劫過程當中，即便搶匪手中的槍枝真假難辨，行員並無抵抗，過程中沒有造成任何人受傷，後續行員立即打110通報警方，到場時搶匪已經逃逸。

▼正妹行員被搶匪嚇壞，忙打電話報平安。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼板橋陽信銀行搶案，正妹行員打電話報平安。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼板橋陽信銀行搶案，正妹行員打電話報平安。（圖／記者陳雕文攝）

▼板橋陽信銀行搶案鑑識人員內部蒐證。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼板橋陽信銀行搶案鑑識人員內部蒐證。（圖／記者陳雕文攝）

▼板橋陽信銀行溪州分行發生搶案。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼板橋陽信銀行溪州分行發生搶案。（圖／記者陳雕文攝）

▼鑑識小組到場採集跡證。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼板橋陽信銀行溪州分行發生搶案。（圖／記者陳雕文攝）

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關鍵字：板橋,搶案

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