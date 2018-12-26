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設計系教授「揭高層人事黑幕」反被賴收賄　學校走廊上吊身亡

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▲▼自殺,死亡,上吊,繩索,繩子,繩圈（圖／取自免費圖庫Pixacey）

▲ 視覺設計系教授無辜背負罪名，上吊自殺。（圖／取自免費圖庫Pixacey）

國際中心／綜合報導

南韓日前傳出一起驚悚的自殺案件，大邱藝術大學一名教授走在熟悉的校園內，卻驚見自己的同事在教學大樓走廊上吊身亡。初步調查指出，死者生前無辜遭指收受賄賂，含冤輕生，還在遺書中寫下，「請將我研究室的工具、資料和書籍捐出去，希望你們成為優秀的設計師。」

位於慶尚北道西南部的漆谷郡警方相關人士指出，56歲的大邱藝大視覺設計系韓姓教授於22日晚間7時30分左右在3樓走廊上吊。他的同事發現時，韓師已經身亡，隨即報警。這名目擊者表示，家屬一直聯絡不上韓師，請他幫忙找人，沒想到在校園裡尋找時，就看見自殺死亡的同事。

▲▼南韓大邱藝術大學校景。（圖／翻攝自나무위키）

▲ 南韓大邱藝術大學校景。（圖／翻攝自나무위키）

案發現場留有韓師的遺書，其中指控，「試圖揭發兼任學生處長和學科長的某約聘教授資格不符、偽造學歷的事實，卻宣告失敗，結果對方就反過來，以一份捏造出來的陳情書，害我必須接受調查。雖然調查內容荒誕無稽、毫無根據可言，應該會被判無罪，但無緣無故讓我接受檢方調查這件事依然不可原諒」，最後祝福他的學生都能成為優秀的設計師。

綜合韓媒報導，韓師遭指在一場設計比賽中收受高中生賄賂，讓對方得獎；校方10月將全案委託檢方調查。檢方隨後通報大邱藝大，韓師是無辜的，但校方卻沒有轉告他，讓他直到死前都沒能知道自己已經被洗刷冤名。

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關鍵字：自殺,上吊,輕生

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