假Apple釣魚信來襲！20歲女大生見「LINE客服」...秒懂是詐騙

▲鄭姓女大生求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

20歲屏科大鄭姓女大學生一早收到自稱蘋果公司寄送的電子郵件，稱有手機訂購紀錄並要求加入LINE客服群組。鄭女未曾下單，察覺有異趕緊求助內埔警方查證。警方研判為常見釣魚詐騙，所幸鄭女未點擊連結、即時求助，成功避開個資與金錢損失。

內埔警分局龍泉派出所警員吳雅蕙，日前下午4點多值班時，遇一位年輕女子到派出所報案，說她可能遇到詐騙，請警察幫忙查證。

經員警查知，這名20歲的鄭姓女大學生表示，她一早收到一封蘋果(Apple)公司所寄送的電子郵件，內容顯示她有訂購手機紀錄，並附有連結，要她加入客服LINE群組，以利洽辦購買手機後續事宜。但鄭女並未購買手機，懷疑遇到詐騙，因此才來派出所求證。

吳員查看該郵件內容後，研判為常見的釣魚詐騙手法，並向鄭女說明，詐騙集團常假冒知名品牌公司，寄送假交易通知，誘使民眾點擊連結或加入假客服群組，進而騙取個資或金錢。所幸鄭女保持高度警覺，未依指示操作，且立即求助警方查證，成功避開詐騙。

內埔警分局長江世宏呼籲，民眾若收到不明交易通知或要求加入LINE客服群組或點擊不明連結等，請先撥打110或165反詐騙專線，或直接到鄰近派出所找警察求證。