社會 社會焦點 保障人權

假Apple釣魚信來襲！20歲女大生見「LINE客服」...秒懂是詐騙

▲鄭姓女大生求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲鄭姓女大生求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

20歲屏科大鄭姓女大學生一早收到自稱蘋果公司寄送的電子郵件，稱有手機訂購紀錄並要求加入LINE客服群組。鄭女未曾下單，察覺有異趕緊求助內埔警方查證。警方研判為常見釣魚詐騙，所幸鄭女未點擊連結、即時求助，成功避開個資與金錢損失。

內埔警分局龍泉派出所警員吳雅蕙，日前下午4點多值班時，遇一位年輕女子到派出所報案，說她可能遇到詐騙，請警察幫忙查證。

經員警查知，這名20歲的鄭姓女大學生表示，她一早收到一封蘋果(Apple)公司所寄送的電子郵件，內容顯示她有訂購手機紀錄，並附有連結，要她加入客服LINE群組，以利洽辦購買手機後續事宜。但鄭女並未購買手機，懷疑遇到詐騙，因此才來派出所求證。

吳員查看該郵件內容後，研判為常見的釣魚詐騙手法，並向鄭女說明，詐騙集團常假冒知名品牌公司，寄送假交易通知，誘使民眾點擊連結或加入假客服群組，進而騙取個資或金錢。所幸鄭女保持高度警覺，未依指示操作，且立即求助警方查證，成功避開詐騙。

內埔警分局長江世宏呼籲，民眾若收到不明交易通知或要求加入LINE客服群組或點擊不明連結等，請先撥打110或165反詐騙專線，或直接到鄰近派出所找警察求證。

01/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

車禍重創一家生計　警+善心團體募5.1萬幫助

車禍重創一家生計　警+善心團體募5.1萬幫助

枋寮分局員警經由鄉代表林輝星轉介，得知44歲林姓男子因車禍造成多發性肋骨骨折，仍在加護病房治療。林男與妻子育有三名未成年子女，原靠打零工與中低收入戶補助維生，如今頓失經濟支柱、醫療費沉重，生活陷入困境，警方即刻伸出援手助他家暫度難關。

屏東分局轄區肇逃案410件　警籲停留救人

屏東分局轄區肇逃案410件　警籲停留救人

81歲老嫗無助站街頭　屏東警護送返家

81歲老嫗無助站街頭　屏東警護送返家

搭車南下忘帶錢引糾紛　內埔警即時化解

搭車南下忘帶錢引糾紛　內埔警即時化解

百工百業齊心傳愛　屏東警政助攻寒冬送暖行動

百工百業齊心傳愛　屏東警政助攻寒冬送暖行動

