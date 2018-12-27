200億保健帝國被起底！4歲女童被「腫瘤撐破」、全身都能火燒...

記者蔡儀潔／綜合報導

知名醫療資訊平台「丁香醫生」25日發文，直指天津權建公司以「服用抗癌藥不用化療」害死4歲女童，且以7000多家「火療」店、可搶救心臟病的鞋墊、連男性前列腺炎都能治的衛生棉等等，構建了200億人民幣的保健帝國。權建回應，「污蔑造謠，立即刪文並道歉」，而「丁香醫生」回覆，「不會刪稿，歡迎來告。」

「丁香醫生」25日發佈文章《百億保健帝國權建，和它陰影下的中國家庭》，將年銷售業績人民幣200億的「民族企業」架在火上烤。

▲女孩使用過的部分產品。（圖／翻攝自微信公眾號／丁香醫生）

4歲女孩痛苦死亡

12月12日是女孩周洋的三週年祭日，女孩父親無時無刻不在後悔，要是讓女兒留在北京兒童醫院治療，而不是服用天津權健公司的產品，她是不是還能活著？

3年前，父親為了救患有骶尾部惡性生殖細胞瘤的女兒，幾乎賣掉了包括房子在內的全部家當。周洋癌症治療極為痛苦，經過切除腫瘤、腸穿孔、復發、再切除之後，腫瘤標誌物一度接近正常水準，但病情仍不穩定，北京兒童醫院的醫生建議繼續化療，就在這時，一家叫權健的公司介入了。

周爸爸一家人都是內蒙古農民，不忍心看當時才 4 歲的女兒如此痛苦，前前後後去權建拿過5次「抗癌」藥，還被告知「這期間不要吃西藥也不要化療」，2個月後女兒的病情卻惡化了。就在周洋奄奄一息的時候，她的照片、頭像離奇的出現在各大影片網站、論壇、社交媒體上，說她已經在權健「重獲新生」，引來眾多媒體打電話來詢問詳情。

▲權建發佈的宣傳內容。（圖／翻攝自微信公眾號／丁香醫生）

周爸爸氣得把這個保健帝國告上法庭，但法院判決顯示，「無法證實這些互聯網上的侵權行為（虛假宣傳周洋病情，使用周洋的肖像和姓名）出自權健公司官方，因此判決周家敗訴。」

就在周爸爸和權建公司周旋期間，他還接到了一通威脅電話，「做權健的有幾百萬人，如果你再這麼說，那你就是幾百萬人共同的敵人。」

周爸爸回憶， 8 個月後，周洋用成人劑量十倍的止痛藥維持生命，「肚子上一個口子，背後還有一個大窟窿，越來越大的腫瘤瘤體把皮膚頂破，傷口潰爛不堪，連裡面腸子都能看見。」2015年12月12日，周洋去世了。

文中提到，權健公司在法庭上，將周洋的病情的加重歸咎於，接受媒體採訪、過度勞累和不適當的飲食。

▲ 火療，人體和火焰只隔了一層毛巾。（圖／翻攝自微信公眾號／丁香醫生）

明火燒肉治百病「火療」

火療就是將人體用毛巾包住，然後在毛巾上點火，看起來就像「人體烤肉」。按權建描述，全身哪裡都能燒，包括眼睛、鼻子、手部等等，號稱「從腦部萎縮到到禿頭，從耳聾到子宮糜爛，從腎虛陽痿早洩到面癱，外加便秘、肩周炎都能治。」

權建的火療於2005年上市，在全大陸開了7000多家火療養生館。創始人束昱輝還註冊了三項專利發明，他曾在傳記中提到，「在天津市區的某個小作坊中，只有一台陳舊的小電扇，酷熱難耐，束昱輝和老大爺們組合成了火龍液秘方的生產三人組，他們全天通過手工攪動來復活這個火龍液秘方；束昱輝的體力幾乎每天都瀕臨透支；終於在 2004 年的某一天，世界上第一桶用於火療的火龍液誕生了。」

▲火療養生店所貼的介紹表。（圖／翻攝自微信公眾號／新聞哥）

很多人因火療而燒傷，例如山東許女士3年前因火療導致雙腿嚴重燒傷，至今雙腿難以蹲下；內蒙古一名老人在火療時，因工作人員操作不當，導致心髒病復發死亡；男子做火療去黑頭，結果燒傷面部等等。

但因出事的都是經銷商，權建公司在各種官司中全身而退。

▲經銷商宣傳鞋墊。（圖／翻攝自微信公眾號／丁香醫生）

天價鞋墊「骨正基」

央視記者曾暗訪權建產品推介大會，主持人在台上稱，只要跟骨骼相關的疾病都能治，「比如說頸椎病、肩周炎、O型腿等。」經銷商的說法更加神奇，「你比如說睡眠不好的，晚上（把鞋墊）放在枕頭上。假如在火車上心臟病犯了，馬上從腳底拿起來，放到這（腋下）立馬就能救回來。」他甚至還說，「男同志前列腺炎，夜裡睡覺放褲襠裡，第二天就不（滴）尿。」

這鞋墊的發明專利叫做「按摩鞋墊」，售價高達人民幣1068元（約台幣4780元）。

▲經銷商宣傳衛生棉。（圖／翻攝自微信公眾號／丁香醫生）

男生都能用「負離子衛生棉」

根據權健官網的大事記，2007 年他們的負離子磁衛生棉問世，採用了負離子磁 CPU 晶片，能平衡人體、該產品按食品級衛生標準生產。束昱輝在當年的專利裡寫道，這款負離子衛生棉有「消滅厭氧菌、活血化淤、增強免疫力」的作用。

權健的經銷商當初在央視的報導裡稱，這款衛生巾也能治療男性前列腺疾病，「我們就讓你瞬間用衛生棉，就能產生力量。」

▲ 權建創始人兼老闆束昱輝。（圖／翻攝自微信公眾號／新聞哥）

直銷手法走天下

權建是怎麼靠這麼瞎的產品成為保健帝國的呢？手法很簡單，就是直銷。

它在2013年拿到了大陸商務部所發放的「直銷經營許可證」，拿到這張入場券後，一直到 2017 年，銷售業績分別是人民幣50億元、135億元、190億元、192億元、176億元，實現大跨越。

權建的銷售手段也很配套，先讓你去權健旗下的腫瘤醫院參觀，再推薦你一堆高價保健品讓你入夥，交了錢才算加入團隊，你才有資格向親戚朋友銷售、拉人入夥，依次迴圈。權建不僅用直銷的方式賣所謂的保健品，賺老人病人的錢，還用傳銷拉人頭的方式賺代理商的錢，兩頭賺。

如今的權健光註冊資本就超過人民幣17億元，核心企業和關聯企業超過 30 家，開設了醫院，投資了足球，還涉足房地產、農業多個領域，但保健品仍然是主營業務。

權建還有一高招，就是擅長包裝自己，把自己定位成一家集中于古醫秘方收集和整理，養生保健品研發生產的集團企業。創始人兼老闆束昱輝號稱，為了買一張古人秘方花了人民幣8000萬，能治一切腫瘤，他被描繪成「中醫秘方復活者」。

束昱輝稱自己是北京清華大學畢業，但清華回應，查無此人。此外，束昱輝非常喜歡乘坐直升飛機各種空降，例如空降球場慰問球員，空降老家衣錦還鄉，每次空降都盡顯尊貴身份，打造創業偶像的人設。

▲ 丁香醫生微博內容。（圖／翻攝自微博）

權建公司26日發佈聲明，「杭州聯科美訊生物醫藥技術有限公司（『丁香醫生』為其註冊媒體號）所述不實，以推測、臆想、編造文章的方式，利用廣大民眾善良的同情心，博得關注，實現道德綁架，從而達到其不可告人的目的。」

「丁香醫生」26日在微博發佈，「不會刪稿，對每一個字負責，歡迎來告。」這15個字被網友集體點讚，「太剛了」、「太帥了」、「幹翻它」等。