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社會 社會焦點 保障人權

拔營跑給警消追　「放鳥百岳男」被求償231萬　全部繳完了

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▲▼登山客。（圖／記者陳玉翻攝）

▲葉男求援又2度落跑，事後裝傻到底，引起大眾撻伐。（圖／記者陳玉翻攝）

記者陳玉／南投報導

今年9月間，彰化縣葉姓男子獨攀中央山脈南三段受傷，沒想到救難人員尋獲他時，葉男隔日竟拔營落跑，讓7名搜救員變成受困者；未料，葉男竟再次求援並獲救送醫，事後面對媒體提問裝傻到底，引起眾人撻伐。南投消防局27日表示，搜救直升機費用為新台幣222萬3133萬、地面搜救費用8萬8563元，合計共231萬1696元，葉男日前已全數繳交完畢。

▲▼登山客道歉。（圖／東森新聞）

▲葉男獲救送醫後，為腰痛和身上多處小挫傷，面對提問僅說「對不起」。（圖／東森新聞）
 葉姓男子今年9月1日獨自從花蓮入山攀登中央山脈南三段，12日傳訊妻子「自己摔倒受傷」；葉妻子主動求援南投消防局。但當時山竹颱風外圍環流掃到台灣，山區強風豪雨，7名救難人員救到葉男後決定分別紮營躲避，待風雨減弱再下山，未料隔天葉男沒有告知就獨自拔營離開。
同月17日傍晚5點多，南投消防局又接到葉妻來電稱「丈夫撐不住、手機快沒電了」，警消人員18日清晨於距離第1次救援地點500公尺處，進行空勤吊掛將人救下山。而葉男送醫檢查後，為腰痛和身上多處小挫傷，他面對媒體提問是否浪費社會資源皆不給回應，僅說「對不起」，引發大眾不滿。

▲▼登山客落跑。（圖／記者陳玉翻攝）

▲南投消防局向葉男求償231萬1,696萬元，葉男已於日前全數繳完。
 沒想到事後葉男女兒出面為父親緩頰「爸爸都在原地、沒有拔營」，讓義消金國良氣得大罵「當面對質」，隔天葉男夫婦現身道歉，稱女兒是情緒性發言，女兒並不清楚事件經過；當時面對媒體提問，葉男僅低頭說「仔細回想後會再跟隊長報告，再讓我休息幾天、我都忘記了，對不起各位消防弟兄。」

投縣消防局局長林聰吉表示，今年9月12日至18日搶救於南三段山域葉男搜救費用直升機救援費用新台幣222萬3133萬元；地面搜救費用8萬8563元，合計新台幣231萬1,696萬元整，葉男已於日前全數繳交完畢。

林聰吉也說，依法申請入山，遵守登山活動管理自治條例等相關規定，「惟因搜救資源有限且珍貴」，籲各位山友入山前做好充分準備，才能盡享台灣山岳之美。

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關鍵字：南投,彰化,登山客,葉姓男子,放鳥百岳男

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