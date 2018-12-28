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小六童4個月狂買40萬明星周邊商品　家長一發現…怒告31名賣家

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▲子瑜。（圖／翻攝自周子瑜吧_TZUYUbar 微博）

▲周子瑜是許多台灣小女孩的偶像，也因此有女童上網狂買相關商品。（圖／翻攝自周子瑜吧_TZUYUbar 微博）

社會中心／綜合報導

新竹一名小學六年級13歲女童，4個月內在購物網站花了近40萬元，狂買團TWICE成員周子瑜的周邊商品，等到家長發現時，趕緊向法院主張「未成年交易無效」，要業者還錢，今年1月已在新竹法院向31名賣家申請調解，3月再對未調解成功者提告，並要賣家負擔全部的訴訟費，讓賣家相當無奈。

根據《蘋果日報》報導，女童購買多款周子瑜周邊產品，包括簽名球、照片、扇子等等，以貨到付款方式，從2017年6月起共陸續買了近40萬元商品，其中一比更高達近2萬元。

家長發現後向法院主張「未成年交易無效」，要求全台31位網路賣家還款，雙方進入官司協調，已有24人決定還錢，也直呼超衰，另外還有7人還在跟家長協調中。1名賣家因行動不便，卻還要北上面對官司，相當難過，覺得幫預購卻要自己吞回去，真的很無奈。」

網路上許多預購南韓商品，因為通常是賣家先墊款，因此如果突然因故不買，常常出現買賣糾紛。女童母親對此堅持歡迎對方告，「未成年交易無效」，也堅持不准女兒取貨。

▲▼MLB Korea。（圖／翻攝周子瑜IG）

▲周子瑜。（圖／翻攝周子瑜IG）

有賣家無奈認為，購物網條款規定未成年用戶要父母同意才能開帳號，女童甚至曾經賣東西，將買到的偶像產品用高價轉賣，甚至在對方媽媽提告後，女童還持續在該網活動。

依照民法第187條，無行為能力人（7歲以下）、限制行為能力人（20歲以下），只要沒有辨別是非的問題（例如重大精神疾病），如果依法有賠償責任，父母應該一起承擔；如果無法辨別是非，則由父母代替承擔責任。

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關鍵字：小六生,新竹,網拍,賣家,買家,周子瑜

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