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不想浪費飛機餐「雞肉米漢堡」　男攜入境被罰3萬元

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▲男子帶「有肉」飛機餐入境，被罰3萬元。（圖／關務署臺北關提供）

▲男子帶「有肉」飛機餐入境，被罰3萬元。（圖／關務署臺北關提供）

記者楊淑媛／桃園報導

旅客在飛機上沒吃或沒吃完的肉類食物，千萬不能帶下機？一名本國籍李姓男子27日由中國大陸搭機返台，因把機上提供的「雞肉米漢堡」帶下飛機，出境時行經綠線（免申報）檯通關時，遭海關關員查獲，經農委會防檢局依違反動物傳染病防治條例，裁罰新台幣3萬元。

李男向海關表示，他在今天搭中國東方航空公司班機，上午11時30分許，於中國大陸入境台灣，因機上提供的米漢堡，當時並不餓也不想浪費就帶下飛機，沒想到通關時被查獲，而這個「飛機餐」下機竟會被罰3萬元罰鍰，真的很無言。▲男子帶「有肉」飛機餐入境，被罰3萬元。（圖／關務署臺北關提供）

▲▼男子帶「有肉」飛機餐入境，被罰3萬元。（圖／關務署臺北關提供）▲男子帶「有肉」飛機餐入境，被罰3萬元。（圖／關務署臺北關提供）

關務署臺北關說，民眾若對攜帶物品有疑慮，入境前可至紅線通道（申報櫃檯）詢問，在這個時候放棄也不會被罰，若走綠線通道遭查獲，就會吃上高額罰單。

農委會防檢局再次呼籲，旅客違規攜帶動物產品入境，罰鍰已提高為1萬元以上100萬元以下罰鍰。旅客自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境開罰20萬元，從口蹄疫、禽流感疫區攜帶禽肉等入境開罰3萬元，攜帶其他肉類遭查獲則開罰一萬元，旅客不要攜帶任何形式的肉品入境，若旅客搭機抵達機場後才了解防疫規定，可在下機後主動把肉類製品丟棄到機場內設置的「農畜產品棄置箱」。

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關鍵字：有肉飛機餐,入境被罰,關務署臺北關

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