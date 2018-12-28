「裸體圍裙正妹」怒譙女歌手GG！　31連爆她「高中玩劈腿出名」

▲劉采橙因裸體圍裙爆紅網路。（圖／翻攝自PTT）



社會中心／新北報導

正妹劉采橙因「裸體圍裙照」在網路爆紅，不過其實她才因筆戰女歌手阮禾茜，吃上官司。去年6月在臉書公開發文罵阮女，「金甌玩劈腿出名」、「之後去強恕高中搞學長還搞師生戀」，甚至指控對方偷走最貴的香奈兒包，為此吃上官司，但她拒絕道歉，近日被依誹謗罪判拘役40日，得易科罰金。

劉采橙2014年5月時，被室友出賣「裸體圍裙」照在批踢踢表特版，豪放露出西半球做菜，引發鄉民暴動，爆紅網路。她2017年6月2日曾在臉書公開發文，31句連環痛罵「地表最破最ㄎㄧㄤ的妹」，聽聞騙錢副本，實在看不下去，一股腦530字連環爆料：「金甌玩劈腿出名被退學」、「後去強恕高中搞學長不夠還搞師生戀」、「更慘的是你手腳超不乾淨」、「在LUXY當場被抓包所以黑名單」、「把我東西搬光」、「最貴的香奈兒包也是你偷的」、「我是沒證據，但就是有人看到你揹出門爽」。

▲劉采橙（左）連爆阮禾茜（右）「玩劈腿出名」！吃官司被判刑。（圖／翻攝劉采橙、阮禾茜臉書）



▲劉女公開對話紀錄。（圖／翻攝劉采橙臉書）



劉采橙更踢爆，最ㄎㄧㄤ妹愛偷東西，自高中時就傳開，「報警抓你在家嗑藥剛好而已」、「你的所作所為只有我最清楚了，超贓超噁」、「我討厭你很合理你把我害慘了，我不恨你才怪！」更嗆對方現在紅了，「下面有10萬人拿著爆米花等著看你報應」。吸引超過5000人按讚、留言。

事後劉采橙為此吃上官司。《蘋果日報》報導，新北地院判決書指出，劉原本和阮禾茜是朋友，因故反目後心懷不滿，去年6月發文公開砲轟因此挨告被起訴，法官認為，她散布不力阮女名譽的文字，造成名譽巨大傷害，且帶來傷害、使其精神痛苦，雖然坦承犯行卻拒絕道歉，判處拘役40日得易科罰金，可上訴。

▼阮女和劉女本是朋友，因故反目鬧上法院。（圖／翻攝阮禾茜臉書）

