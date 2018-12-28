23歲男大生騎阿里山看日出　慘遭逆向遊覽車「迎面撞死」臉凹陷

社會中心／綜合報導

嘉義阿里山公路27日上午9點半發生一起死亡車禍，23歲周姓男大生騎車上山看日出，不料返程行經阿里山公路32公里處時，遭一輛逆向的陸客團遊覽車迎面撞擊，當場四肢骨折、臉部凹陷慘死。事後，41歲張姓司機坦承有跨中線超車、超速20公里，訊後被警方依業務過失致死送辦。

當時警消到場後，發現周男全身多處骨折、身受重傷，已無呼吸心跳，送醫後傷重不治，而他騎乘的整輛機車不偏不倚撞進遊覽車車頭，車身幾乎半毀，成為一塊廢鐵，現場零件散落一地。事後，車上山東陸客團18人由遊覽車公司另外安排車輛載離，肇事的張姓駕駛則留在現場接受警方訊問。

張姓駕駛解釋，當時他行經可超車路段，想超越前車，所以跨越中線加速至80公里，「我遠遠就看到他了，結果他不知道為什麼，可能嚇到、急著要煞車，一煞車整個都偏向到我車頭這邊來，我有煞車而且偏向旁邊，但他就是一直往我這裡來。」

▲周姓男大生騎車撞上逆向遊覽車，當場臉部凹陷、四肢骨折。（圖／記者翁聖勳翻攝）

由於這段山路限速60公里，張姓駕駛又坦承開到時速80，因此警方訊後將人依業務過失致死送辦；至於詳細的肇責歸屬，後續還有待進一步釐清。

事後，周男雙親接獲噩耗，連忙從屏東北上，但親眼見到遺體，仍難以接受事實，沒想過兒子好端端獨自騎車看日出，竟會魂斷阿里山。

據了解，死者周男老家位在屏東，是家中獨子，就讀長榮大學四年級，為了去阿里山看日出，27日凌晨還特別到車行租機車。當時店員得知他要上山，特別叮囑騎夜車要小心，還給他挑了輛新車，不料早上隨即從警方來電得知這起不幸的消息。

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