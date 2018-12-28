女兒爆男師父「姦宿」女學生　玩到一半被叫出…最後赤裸躺床

▲男子宿請離婚，庭上遭女兒爆料宿姦女國中生。（示意圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

一位退休陳姓男教師以妻子長期分居為由，像法院訴請離婚。沒想到男師女兒在庭上竟然爆出爸爸曾與任教國中女學生發生不倫戀，甚至還帶回長輩家「姦宿」的過往。

根據判決書指出，陳師與妻子結婚超過40年，但妻子自2001年起就獨自搬回馬祖，至今皆以不習慣台灣氣候及生活為由拒絕返台，其後雙方便無聯絡。陳師以此為由訴請離婚。

法庭上陳妻表示，自己是等到先生退休、小孩長大才搬回馬祖，而且自己在台期間一直克盡本分，後來是因為先生刁難才心寒獨自搬回馬祖，但強調小孩嫁娶她仍全程參與，也有盡到為人母親的責任。

▲男子訴請離婚被否決。（示意圖／視覺中國CFP）

而陳男女兒在庭上談到父母相處，竟然爆料父親在馬祖任教期間，與當時任教的國中女學生發生不倫，甚至在暑假期間帶女學生到台灣住宿。女兒表示，當時她跟女學生在玩耍，結果父親進房叫她出去，後來就看到女學生全身赤裸、只蓋著被單躺在床上。

女兒加碼爆料，父親除了跟女學生友不倫姦宿外，還看過父親跟其他陌生女子抱在一起、臉貼臉的照片。陳妻也說，當時陳師與女學生的事情鬧到眾所皆知，自己為了要顧全大局，只能幫忙隱瞞。

法官聽後認為，陳師在與妻子有婚姻關係下至少與2名女子發生超友誼關係，違背社會善良風俗、夫妻誠摯相愛、互信戶諒原則，現在分居都是陳師自己行為造成，因此判陳師敗訴。