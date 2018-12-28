暗黑煮婦來了！美女挺胸端出「炒黑蚯蚓」秀廚藝：那盤飯像嘔吐物

▲馬來西亞網美林淑芬分享自己製作的料理。（圖／翻攝自臉書）

生活中心／綜合報導

大家都稱自己能做出一手好菜，有些網友還浮誇說自己是特級廚師來著，但實際下廚真的能作出美味料理嗎？臉書活動「暗黑煮婦來上菜！」吸引不少女性網友大展廚藝，不少料理都看起來很美味，其中，有一名女參賽者分享兩道佳餚分別是炒飯和炒麵，但照片曝光讓人倒退了：「炒飯整個像是嘔吐物！」猶如暗黑料理界派來的廚師。

由「Yahoo奇摩拍賣」主辦的「暗黑煮婦來上菜！」在臉書上登場，民眾可以直接分享烹飪的照片，也吸引了不少女性朋友分享做菜的畫面。其中，一名女網友上傳自己的照片，一張是她手肘靠著桌子，扶臉看著桌上的炒飯，看起來相當無辜；另一張是她穿著內衣和熱褲，性感地端著自己料理的炒麵。

▲林淑芬作的炒飯，看起來溼溼的。（圖／翻攝自臉書）

▲這炒麵顏色很特別，連網友都問說：「這是炒福建麵？」（圖／翻攝自臉書）

仔細一看，原來這名女網友是馬來西亞網美林淑芬，她在臉書上寫「難得有我適合參加的活動」大方分享自己的廚藝，透過照片可以看到，她的炒飯溼溼黏黏的、炒麵黑黑的一條條放在碗裡，「難得想要展現一下廚藝，結果麵怎麼那麼像是聚在一起的蚯蚓，炒飯也整個像是嘔吐物，自己都想要倒退三步惹。」

照片一出，網友們紛紛留言：「炒福建麵？」、「炒飯水再多一點，就可做當作飯湯了」、「妳那碗是稀飯吧」、「看起來好吃」、「我覺得還可以，炒飯加了點芡水，炒麵炒得較乾身可以很可口的」、「那盤蚯蚓你挖多久了？」

曾在台灣就讀逢甲大學、26歲的林淑芬時常在Instagram分享美照。擁有33萬粉絲的她因為有傲人的身材，拍照風格都是上半身全裸用手遮掩，若隱若現的畫面挑逗網友們的視覺，讓許多男性朋友非常喜歡觀看她最新的性感照片。

▼馬來西亞網美林淑芬時常分享自己的美照。（圖／翻攝自林淑芬0_shufen Instagram）