只花2分多鐘！男子持槍進銀行狂搶3百多萬　正妹行員嚇到發抖

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區一名男子於本月28日下午1點50分左右，騎機車到篤行路上的陽信銀行溪洲分行，將車停在人行道後，持槍進入分行並喝令行員交錢，要求行員將3百34萬6千4百元的現金塞進他自備的公事包，接著騎車愜意離去，往福州橋方向逃逸，留下驚恐的眾人，整個過程只費時130秒。

▲板橋銀行搶案，正妹行員嚇壞，事後在分行的角落打電話報平安。（圖／記者陳雕文攝）

警衛表示，搶匪所持的槍械塑膠感很重，看起來像是玩具槍，但無法確認真偽，只能眼見他行搶得手。遭搶的陽信銀行第一時間已按照防搶機制將鐵門拉下，板橋分局長王文澤接獲通知後趕抵，與偵查隊長入內確認銀行損失金額，線上警網於板橋地區進行封城圍捕，並調閱監視器，以確認嫌犯逃逸路線。

▲板橋陽信銀行溪洲分行遭搶。（圖／記者陳雕文攝）

警方表示，搶匪於28日上午11點多在後埔區的永豐銀行外，先偷走行員的機車，到了下午才騎到陽信行搶。目前已經掌握搶匪的來程以及去向，目前正在全力追緝當中；整起案件過程並未造成任何人員受傷，但行員飽受驚嚇，一名正妹行員事後還在發抖，在分行的角落打電話跟家人報平安。

▼板橋陽信銀行溪洲分行遭搶，警方正在深入了解。（圖／記者陳雕文攝）

▼犯嫌身影。（圖／記者陳雕文翻攝）