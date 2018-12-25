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出門急抓2隻黑鞋！正妹到醫院一看糗了...是Nike＆Adidas聯名限定款

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▲她急著出門穿錯鞋，結果意外有型。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲她急著出門穿錯鞋，結果意外有型。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

有時候急急忙忙出門，兩隻腳穿了不同的鞋子或襪子好尷尬。一名女網友日前趕著去醫院看醫生，出門時順手抓了2隻黑色的鞋子穿上就走了，結果到了醫院才發現，鞋子竟然一隻是Nike的，一隻是Adidas。網友們看到她分享的照片都直呼「太潮了」，還有不少網友覺得這款「Nike和Adidas聯名」的限定鞋很有型。

女網友在臉書「爆廢公社」社團中發文，她為了要趕去大醫院看醫生，出門時匆匆忙忙，隨手抓了2隻版型類似的黑鞋，穿起來也沒有發現有異，結果到醫院才發現，2隻鞋根本是不同雙，雖然都是黑白款的球鞋，但一隻是勾勾Nike，另一隻則是三條線Adidas。

她傻眼地說，「不小心穿不同鞋出門怎麼辦……我還在目測上百人的醫院」，而且因為已經掛號了，只能繼續坐立不安地等待，祈禱不要被別人發現自己穿錯，她也自嘲自己是走「運動風」。

網友們看到她分享的照片一點也沒覺得她出糗，反而大力稱讚她搭配得很好看，「有人問起來就說是現在流行的混搭，記得還要擺出一臉覺得別人不懂流行的眼神」、「2019年最新潮流」、「沒關係，就說是聯名款就好」、「帥，沒有差很多，造型加分」、「人家會覺得這是種流行」、「adidas & Nik聯名鞋，這有搞頭」。

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關鍵字：爆廢公社,正妹,潮流,鞋子,Nike,Adidas

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