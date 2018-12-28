後面民眾想買雞腿　他立馬改菜單「包走最後2隻」：很壞嗎？

▲燒臘店選擇眾多。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

一名網友到燒臘店買叉燒便當，排隊中發現後方疑似情侶檔的2人指蜜汁雞腿好像很想買，於是輪到他點餐時，毫不猶豫「更改菜單」把最後兩個買走，做法讓網友全笑翻，「好機車，雖然我也會這樣做」、「該抱怨得應該是那兩位吧XD」。

原PO在《爆怨公社》透露，本來要買叉燒便當，發現後方疑似情侶的2人指櫥窗裡最後2隻雞腿，當下感覺對方應該很想要，所以輪到他時立刻改菜單，「蜜汁雞腿便當2份帶走」。

原PO表示，沒有想要買蜜汁雞腿，「但看到人家要，我就會手癢想買走」，後方兩人應該很失望，因為差一步就買到了，「我是不是很壞？」他透露，「我是怕他們拿雞腿去換駕照」，最後便當是給家人吃，雖然聽說這家便當很熱銷、容易賣光，但他不常去買，要大家不要擔心。

對此有人笑說「該抱怨的應該是那兩位吧」、「好機車，雖然我也會這樣做，在單身狗面前放閃氣死你」、「我被插隊，老闆知道我先來的問我要幾個，我直接把涼麵全買下來，插隊的人直接傻眼」，也有人說原PO這是「中計了」，「剩的那兩隻放很久了，剛出爐的還沒端出來，瞧你得意的勒」、「結果老闆心裡OS『昨天剩的終於賣完了，可以補新的了』」。

▲▼原PO買走最後的蜜汁雞腿，引發網友熱議。（圖／翻攝自爆怨公社）