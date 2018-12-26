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萌萌熊貓舞人氣破兩千萬　iM短影聯手《ETtoday》爆發UGC正能量

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▲除了iM短影外，ETtoday分享雲臉書也舉辦慶祝活動，雲友可上傳熊貓同框照片或跳一段萌萌熊貓舞影音，都能立刻參加抽獎，把獎金拿回家。（點我參加）

網路新聞中心／通通給我跳起來報導

慶祝團團、圓圓來台十周年，iM短影聯手《ETtoday新聞雲》推出「萌萌熊貓舞」活動，不到一周人氣突破兩千萬！讓人看見短影音加上 UGC（user generated content，用戶生成內容） 的群眾能量！

▼許多網友參加iM短影的萌萌熊貓舞活動，除了年輕貌美的正妹，也有小朋友跟搞笑熊貓一起加入。（圖／取自IM短影）

▲▼萌萌熊貓舞。（圖／取自IM短影）萌萌熊貓舞

大陸2008年12月23日贈送一對國寶大貓熊「團團」與「圓圓」給台灣，台灣2011年4月16日回贈給大陸一對長鬃山羊與台灣梅花鹿。團團圓圓從四川臥龍自然保護區來台，現居於台北市立動物園，台灣回贈的山羊與台灣梅花鹿則於2011年4月16日送往山東省威海市森林公園。

▲圓仔5歲生日，只吃了一小口蛋糕。（圖／台北市立動物園提供）

兩岸互贈保育類動物象徵和平，而圓仔今（2018）年度過5歲生日，當時處於「假孕」狀態的她，對園方準備的生日蛋糕興趣缺缺，雖已進入成熟的繁育年齡，卻還在等待「如意郎君」。

團團圓圓與圓仔帶給不少人美好回憶，ETtoday與iM短影合辦萌萌熊貓舞活動，引起熱烈迴響，包括網路爆紅的社畜時代》演員也合體跳萌萌熊貓舞，萌翻忠實粉絲。

萌萌熊貓舞再度引發熱潮！短影音新勢力「iM 短影」話題不斷，繼為愛擁抱，為愛深蹲公益活動於台灣掀起跟拍浪潮，不僅兩大應用商店的下載量迅速躍升，近期更是攻佔 iOS 熱門排行榜第一名。

▲館長力挺公益「為愛深蹲」。（圖／iM短影）

為滿足更多使用者不同面向的觀看需求，iM 短影將持續產出更創新多元的話題內容，讓社群討論熱度能夠持續攀升。iM短影「滑手機賺現金」分新手任務、觀看領金幣與邀好友賺現金三大任務區塊，不限新舊用戶，只要每日持續觀看 iM 短影即有不同的現金紅包與福利金幣。

東森集團在2018年8月30日宣布，與iM短影強強結合，揮軍台灣短影音市場。東森集團總裁王令麟表示，東森集團向來期許成為產業創新領頭羊，未來3年將投資10億元，預估將能達到1千萬用戶，創造台灣在地短視頻平台，提供敢秀自己的年輕人一個線上舞台。

●同場加映－「熊貓傻瓜」保育員最疼圓圓❤　甜蜜放閃：10年來每天都在笑

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關鍵字：正妹,ETtoday分享雲,萌萌熊貓舞,iM短影,ettoday新聞雲,東森新聞雲,團團,圓圓,熊貓,貓熊,大熊貓,熊貓頻道,台北市立動物園

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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