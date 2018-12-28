借車出差1周！損友「無限延期」厚臉皮吐一句　佛情侶氣炸...網驚喊不妙

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名女網友昨po文抱怨，某位友人10月底借車出差，表示一個禮拜就回來，沒想到日期一改再改，就這樣霸著他們的車2個月不還，現在又說要改成1月；更氣的是，他們好聲詢問狀況，對方竟厚臉皮問，「有什麼事情嗎？」讓情侶倆傻眼，不禁感嘆，現在把錢或車借給別人，還得看臉色了呢！

女網友在「爆怨公社」提到，「有位友人從10月底借汽車說要出差，好心借你，說一個禮拜就回來，想說一個禮拜還好沒關係，結果...一個禮拜過去變11月中，又更改時間變月底，接著變12月初，再來月中，當初說好這個月底肯定回來，草泥馬的X說要改1月。」

▲國道示意圖，與本文無關。（圖／高速公路局提供）

當時，他們聽完並沒有生氣，甚至好聲好氣問對方何時能回來，沒想到友人竟說，「有什麼事情嗎？」這句話讓她理智線全斷，怒喊「拜託，這是我們的車，不是你的車，現在是借錢借車都還要看你臉色，看你要不要還嗎？X的，怎麼現在的人臉皮都跟腳皮一樣厚？」

網友們看完紛紛幫苦主抱不平，直說「去警局告侵占吧」、「快要回來吧！情況不太妙，跟他說不還直接告」、「真相一定很恐怖，求後續」、「確定車子還在嗎，一拖再拖有點可疑」、「這種爛人就不用往來了，去警局告侵占，讓警察幫你們找人」；另外，原po也無奈表示，「我男友好心借的，之前借過都有遵照時間還，殊不知這次拖很久。」

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