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賴下蘇上？侯友宜妙答　蔡、賴、蘇都是「新北市出來的人」

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▲▼「作伙拚！」侯友宜市民服務團隊發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導 

上任第三日的新北市長侯友宜27日視察地方區公所，針對行政院「賴下蘇上」，無正面回應，但他妙答，他們都是新北市出來的人，「賴院長也是新北市的萬里人，老縣長雖然是屏東人但是在新北市台北縣服務很多年了」，而總統蔡英文的戶口也還在永和。

對於民進黨內近日派系紛爭頻頻，傳出新系大老說服前行政院長蘇貞商回鍋任閣揆，侯友宜回應，他樂見從台北縣或新北市的人去有機會擔任行政院長，因為他們就會瞭解要治理新北市這麼大的400萬人口並不簡單。

他強調，越瞭解新北市問題的人，能夠多一份體諒的心，替新北市出頭，他都很高興，這也都是為了市民好。他也提到，蔡英文的戶口還在永和，她也算是新北市人，所以很多重要的人士，行政院長或是總統都是在新北市，希望「給新北市一個公平正義的對待，讓我們新北市可以進步，我當市長的人也會覺得很有面子」。

對於蔡侯會的安排，他則回應，靜待蔡英文方便的時間跟地點，為了市民要解決事情，「總統給我支持的力量越大，我會越高興」，見面就是解決問題、做事情。

他也再度喊話中央，希望在財政分配上給予公平待遇，讓新北市在很多的建設需要支援經費的部分，「給我們一個公平的待遇」。他表示，自己相信賴清得已經了解，賴也交代財政部做後續處理。

他也再度提及新板特區精華地段，他自己提出要做為一個「科技影音創意樂園」，老縣長蘇貞昌則說要建兒童博物館，中央應該重視，賴也答應他，會要求文化部重新思量，快速決定新建方向，讓這塊土地能夠活化。

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關鍵字：侯友宜,蔡英文,蘇貞昌,賴清德

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