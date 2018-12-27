影／蘇貞昌接閣揆？　游盈隆：一劑猛藥！短期可振奮民進黨

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記者陶本和／台北報導

民進黨地方選舉潰敗後，行政院長賴清德請辭意志堅定，外傳前行政院長蘇貞昌將回鍋擔任閣揆。對此，民進黨主席候選人、台灣民意基金會董事長游盈隆27日表示，如果最後總統蔡英文決定任命蘇貞昌，那會是一劑猛藥，可以讓民進黨在短期內振奮起來。

游盈隆下午舉行茶會跟媒體對話，對於新任閣揆的話題，他認為，蔡英文任命蘇貞昌，如果下定決心尊重行政職權，不會經常在迴廊談話涉及行政院職權範圍，可以確立

憲政體制上的「雙首長模式」。

游盈隆認為，只要不會像林全、賴清德，不論在用人上、政策上展現強勢，或許可以看到新的希望。不過，他也強調，蘇貞昌是幹練的院長，可以肯定，可是民進黨全面挫敗後，是否適合社會跟人民會有不同的看法。

游盈隆表示，蘇貞昌回鍋的消息，總統府是否認的，因為內閣都還沒有總辭，現在傳聞、揣測跟獨家新聞滿天飛，如果他自己是總統的話，在遭遇挫敗之後，會考慮推出一個最強、耳目一新的內閣陣容。

至於縣市長選舉落敗者投入組閣的合適性，游盈隆指出，社會的反應恐怕會有正反兩極，不會是一致的，或許民進黨的支持者比較包容，但民進黨支持者已經算是少數，「在做決定之前，必須三思，敗軍之將，不足以言勇。」

▼民進黨主席參選人、台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者陶本和攝）