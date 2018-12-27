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首次行政院會心得？韓國瑜、侯友宜揮手　媒體聯訪撲空

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▲▼六都市長首次行政院會開會 韓國瑜 盧秀燕 侯友宜 會後行政院大門口。（圖／記者屠惠剛攝）

▲六都市長首次行政院會開會，侯友宜會後於行政院大門口。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

九合一大選就職後，甫就任的六都市長27日首次列席行政院會，據了解，院長賴清德會中開放「六都開講」，其中以台中市長盧秀燕發言時間最長，最後行政院會時間開了將近兩小時，比平常多了一倍；但侯、韓、盧三位市長的團隊原先答應將安排受訪，媒體也大陣仗、多台SNG車抵達政院大門等候，不料三人走出院會後，揮揮手就上車離去。

新北市長侯友宜團隊向各家媒體表示，院會結束市長會接受訪問，卻發生會前因為會議時間即將開始，因此將預計的「會前」媒體聯防延後至「會後」，新北市新聞局則回應，原因是侯友宜誤以為媒體在後門，發現沒人在場他才直接進入院會，顯然侯團隊與媒體間存在溝通問題。

現場也有媒體表示，如此重要的行程，卻未見新聞局長蔣志葳到場，協助聯繫或給予回應，過去朱立倫出席公開行程，必定有局長或主任秘書輪班跟隨行程。

高雄市長韓國瑜團隊則是院會開始前，媒體聯繫幕僚是否接受訪問，幕僚表示需連繫韓國瑜本人詢問，後來幕僚表示韓願意受訪，卻發生同樣的，在院會結束後直接搭車離去。

大批媒體上午在在行政院大門設好聯合採訪的位置，等待院會結束約兩個小時，最後只見柯文哲、盧秀燕、韓國瑜及侯友宜，向攝影機揮揮手及上車離開，留下一片錯愕。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲，以及高雄市長韓國瑜等六都首長，27將共同出席行政院院會，爭取地方建設。

希望中央和地方合作，共同為地方打拚，侯友宜主要發言包括非洲豬瘟防疫，替養豬戶爭取提高補助；他也提出，請中央修正財政收支劃分法，還新北財政公平正義，新北市土地面積是台北市8倍大，人口比台北多130萬，但新北的人均預算卻是六都最少。

他也想中央喊話，爭取軌道建設，希望中央實際支持「三環六線」（加上淡海八里、五股泰山、深坑輕軌）的預算。

▲▼六都市長首次行政院會開會 韓國瑜 盧秀燕 侯友宜 會後行政院大門口。（圖／記者屠惠剛攝）

▲六都市長首次行政院會開會，韓國瑜會後於行政院大門口。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼六都市長首次行政院會開會 韓國瑜 盧秀燕 侯友宜 會後行政院大門口。（圖／記者屠惠剛攝）

▲六都市長首次行政院會開會，侯、韓、盧會後於行政院大門口。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

▲▼六都市長首次行政院會開會 韓國瑜 盧秀燕 侯友宜 會後行政院大門口。（圖／記者屠惠剛攝）

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