侯友宜day3視察地方　答應「金錢、權力下放區公所」快速反應民眾問題

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜上工第三天，安排視察區公所，第一站到新北市的最大區板橋，他表示，要去了解當下問題需要並與同仁站在一起，也提出一些急迫性的問題，所以趕快來解決。他也強調，權力跟金錢，我會儘量下放給區公所」，快速地反應民眾的需求。

侯友宜27日視察板橋、永和區公所，他受訪表示，自己與第一線同仁都是認識很久的朋友，市政要做的好第一線基層同仁最直接、感受最深，所以來給他們加油打氣，他們如果在市民服務上認真打拚，新北市進步會更快

他也呼籲要從底層到上面大家都能夠綁在一塊，所以「我當市長，權力跟金錢，我會儘量下放給區公所」，快速地反應民眾的需求。

對於上午首次出席行政院會，侯友宜受訪表示，他跟院長賴清德建議了幾件事，有些是老問題：財政收支劃分法，一直都沒有修改，對新北的市民來講這是不公平、不正義的，新北的年均預算4萬，台北市6.4萬，這裏的中央統籌分配稅款還是比人家少，我們一人是8000，台北市15,000，對很多的財政算算這8年來升格，中央若按照以前的算法，還欠我們1,500億。

他希望在整個財政分配上我們希望公平，讓新北市在很多的建設需要支援經費的部分，「給我們一個公平的待遇」。他表示，自己相信賴清得已經了解，賴也交代財政部做後續處理。

他也再度提及新板特區精華地段，他自己提出要做為一個「科技影音創意樂園」，老縣長蘇貞昌則說要建兒童博物館，中央應該重視，賴也答應他，會要求文化部重新思量，快速決定新建方向，讓這塊土地能夠活化。