診所只收現金「像活在1980年代」！醫曝2原因：不是避稅

消費方式不斷進化，行動支付、信用卡幾乎成為日常標配，但一名網友卻抱怨，許多診所竟然還堅持只收現金，讓他忍不住吐槽「都2026了，怎麼還像活在1980年代？」貼文曝光後，有網友猜測是為了不想被抽手續費。一名醫師解答，診所利潤本就不高，若使用其他支付被抽2%手續費，對整體營收影響不小。

有網友在Threads發文，有不少診所都不收信用卡、LINE Pay或轉帳，他滿頭問號，「一定堅持只能收現金，明明已經2026了，卻感覺還活在1980年代，科技不斷地進步，結果這麼簡單的事情還需要搞這麼複雜。」

貼文曝光，網友分享背後可能的原因，「健保診所一天下來也沒收多少錢，醫美就會有刷卡」、「單純是懶得去弄電子支付。一般診所老闆就是醫師，看病和雜務夠多了，這種東西又不是網路上按一個鍵就可以完成，麻煩得很」、「其實自己有開店的經驗就知道了，電子支付多多少少還是有金流%數，還有款項有些週結、有些月結，這個還是營業對第三方金流公司，更不用說還有稅金的問題，包含電子發票，光是系統也要一筆錢，以上都是消費者覺得方便，但營業者不一定覺得方便的地方」。

留言區，一名獸醫解釋，「一個只收現金的獸醫院可以回答，我的營業成本佔營業額的90%，多抽個2%對我來說就是幫薪水打八折的概念，提供帳號也看過其他同業直接被鎖，一旦被鎖整個金流，卡住幾個月問題更大，然後我們通常都窩在自己的那一畝店內，離開去處理這些瑣事代表著可能門診量下降或是醫院要關門，虧損更多」。

外科醫師蘇聖文也在底下留言，「沒那麼多逃漏稅啦，基本上，利潤已經不高的狀況下，多抽個營業額2%的手續費，其實對於整體利潤來說就會是20%的減少（假定毛利10%），這真的影響不小；如果用轉帳的，也會有擔心遇到有問題帳戶轉過來的錢造成整個診所帳戶凍結，整個收入跟員工薪資全卡住，更麻煩；不過以醫療業價格這麼卷，轉嫁成本到使用者身上不太可行，而刷卡加%也是違反銀行規定，也是兩難」。