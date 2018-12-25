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角逐2020／朱立倫總統競辦公室將成立　這兩位確定加入競選團隊！

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▲▼新北市長交接典禮，市府員工歡送卸任市長朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）
▲新北市長交接典禮，市府員工歡送卸任市長朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

卸任新北市長朱立倫25日交接典禮後表示，他將投入2020年總統選舉，但會先展開學習之旅，走訪台灣各地或國外聽聽大家的意見，尋找解決台灣問題、與國際接軌和與國際競爭的方法。他也透露，前新北市民政局長江俊霆及前新聞局主任秘書黃詩婷都將加入他的競選團隊，「以後媒體要找我，就聯絡他們」，「當然2020是很多民眾都期待的，我的目標也很清楚，就是2020為台灣打拚，目前國民黨還沒有進入初選，我先充電說學習」，到各地看看聽聽民眾的心聲。

24日朱立倫走遍市府大樓一一與各局處同人致謝與道別，走到一樓時有支持者對他說，要選上總統喔！他也表明回應，「一定會、一定會！」；他也說自己已經會成為市民，那目標當然是很明顯、很確定，一定會全力以赴。

朱立倫說，他會先陪陪家人，孩子都已從國外回台灣一起過耶誕假期，接下來會到台灣各地見各地的朋友，大家對台灣的未來，都有很多想法，發掘台灣的問題、發掘解決台灣問題的方法，至於有沒有機會到國外去，他還在考量。

他表示，2020年是民眾期待的，我的目標也很清楚，2020年為台灣打拚。對於未來辦公室，他不會拘泥一個形式叫作競選辦公室，但會有一個工作室，目前在籌劃當中；他走到市府大廳時暴動班的市府員工及民眾大喊「總統好，2020凱道見」，朱立倫則是與太太高婉倩擁抱，及兒子陪同下搭車離開。

▲▼新北市長交接典禮，卸任市長朱立倫致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長交接典禮，卸任市長朱立倫致詞。（圖／記者林敬旻攝）

朱立倫說，非常謝謝所有新北市民給他八年的時間，也非常的感謝偉大的市民，讓他們一同打造新北市，從今天開始他就是市民，第一步，是因孩子都從國外回來放耶誕節，他會陪孩子休息幾天，接下來應該要到台灣各地向各界學習、充充電，畢竟台灣各地大家對於國家的未來、對於台灣的未來都有很多想法。

他說，他也希望透過這樣的機會向各地的民眾朋友們多多的學習、多多的充電，至於有沒有機會到國外去，目前還在考量當中。「當然2020是很多民眾都期待的，我的目標也很清楚，就是2020為台灣打拚，目前國民黨還沒有進入初選，我先充電說學習」，到各地看看聽聽民眾的心聲。

藍營這些年的時間，形成了朱、馬、王、吳「四個太陽」，為2020年總統大選加溫；而鬧得沸沸揚揚的「黨內初選」，黨主席吳敦義到底將如何制定遊戲規則，藍營人士分析，吳越傾向「民調＋黨員投票」，甚至「黨員民調」，反而會給朱立倫出來參選的正當性。

他進一步說明，原因是大家會覺得「吳敦義在刻意操弄」，導致黨內對朱立倫的支持度反而增加，加上這次九合一大選中吳敦義失言引起負面風波、候選人紛紛閃避不與其同台。

新北市長侯友宜的市府團隊在21日已正式成軍，未來也被外界認為，將是朱立倫角逐2020總統大位的強力後盾；此外，黨內人士證實，朱立倫團隊已在籌備辦公室，預計明年初會底定，將展開「總統規格」、全台跑透透，也不排除出國訪問等安排，在黨內氛圍上，包含盧秀燕的台中團隊、張麗善的雲林團隊、韓國瑜的高雄團隊，都會漸漸有連線作戰態勢。

在人口數量的部分，光是新北市就佔有四百萬、台中市三百萬、高雄市三百萬，過去朱立倫在故鄉桃園縣留下的政績，也有可能撼動選民投下神聖的一票，而桃園縣人口也高達兩百多萬；他的妻舅高育仁在南台灣的影響力也不容小覷。

朱立倫團隊已經著手處理「總統層級」的辦公室，預計最快在明年一、二月組織完成，目標會規劃環繞全台的下鄉行程，用意在傾聽民意、走訪基層，更不排除要出國參訪，依角逐總統大位，慣例會走訪美方也都可能是考量。

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關鍵字：朱立倫,侯友宜,交接典禮

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