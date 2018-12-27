影／首次行政院會　侯友宜喊話中央「新北人口六都最高」預算卻最低！

記者羅婉庭／台北報導

九合一大選就職後，甫就任的六都市長27日首次列席行政院會，新北市長侯友宜在會中向中央喊話，希望多給予新北市資源、預算，他強調，新北市為六都人口最高，預算卻是最低。

侯友宜希望中央和地方合作，共同為地方打拚，主要發言包括非洲豬瘟防疫，替養豬戶爭取提高補助；他也提出，請中央修正財政收支劃分法，還新北財政公平正義，新北市土地面積是台北市8倍大，人口比台北多130萬，但新北的人均預算卻是六都最少。

他呼籲中央，必須修正財政收支劃分法，還新北財政公平正義，新北市土地面積是台北市8倍大，人口比台北多130萬，但新北的人均預算卻是六都最少，根據107年度總預算，新北人均預算是4萬元，與台北市6.4萬元比較，更是相差2.4萬。

他表示，107年度人均「中央統籌分配稅款」，新北不到八千(7,868)，台北則是1.5萬，台北幾乎是新北的兩倍，更不用說新北的人均中央統籌分配稅款是六都最少。由於《財政收支劃分法》遲未修正通過，使新北市相關歲入預算，自升格至今8年仍無法大幅增長，迄今短少新北近1500億統籌分配款。

他也提出，希望中央「實際支持」三環六線（加上淡海八里、五股泰山、深坑輕軌）的預算。

▲行政院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

至於侯友宜提及的統籌分配稅款，Kolas指出，主計總處回應地方預算不只要看統籌分配稅款，也要看一般補助款，兩者要一起搭配，且原先也有既定方式計算；財政部則是表示，當然會配合政院期程適度修正，還需要更多討論。

另外，侯友宜指出，位於板橋捷運站旁用地，文化部原規劃蓋歌劇院，但2016年被收回，我們提出可改成一個影音科技創意基地和樂園，讓孩子擁有一個室內兒童樂園。無獨有偶，蘇老縣長也曾提議在同地方蓋「親子體驗博物館」，蘇老縣長當時說「相信中央樂觀其成」。因此，既然和蘇老縣長都認為應提供新北更多的親子休閒場所，希望中央儘快兌現，把地交給新北市，成立一個影新、科技、創新的兒童樂園。

據了解，院長賴清德會中開放「六都開講」，其中以台中市長盧秀燕發言時間最長，最後行政院會時間開了將近兩小時，比平常多了一倍。

侯友宜、盧秀燕、韓國瑜會中都有發言，賴清德聽後則表示，中央跟地方要一起合作，並強調中央建設不會分黨派，且政策是延續的，他會同意現任縣市長政策繼續執行，並開門見山告訴市長們，以他自己擔任過市長的經驗，建議各地方建設搭中央政策的便車，大家的政見透過地方執行力跟中央政策，可以立於不敗之地。

▲侯友宜出席首次行政院會。（圖／行政院提供）