侯友宜突襲養豬場：豬瘟是「國安議題」要全體備戰！

記者羅婉庭／台北報導

針對豬瘟危機，上任第二天的侯友宜呼籲，豬瘟是國安議題，要全力地備戰，希望阻絕於境外，另外也要瞭解相關的假新聞出自於何處，各單位要動起來，不要以訛傳訛，造成豬農損失。

對於豬瘟危機引發不少造成人心恐慌的假消息，侯友宜26日突襲養豬場，受訪回應，目前為止新北市還沒有發生，但電視上有些不是確實的新聞，他呼籲，在第一時間必須立即回應，更重要我們要瞭解到底假新聞出自於何處，各單位要動起來，不要以訛傳訛，造成豬農嚴重的損失。

他回憶，21年前口蹄疫發生時，造成豬農數千億的損失，「非洲豬瘟絕對不可以像口蹄疫一樣再度在我們台灣發生，不然豬農就慘了啦，消費者也慘了」，他希望現在全體都要備戰，其實這是一個國安議題，大家不要輕忽，也因為是國安議題，所以要全力地備戰，希望阻絕於境外，不能讓境內有非洲豬瘟的事情發生，大家全力以赴，把這個事情做好。

侯友宜也喊話中央，希望提供補助「飼料來代替廚餘」的方式，目前補助一頭2千2，似乎入不敷出，他呼籲中央必須要重視。

侯友宜說，這一次的非洲瘟疫出來，雖然還沒在新北市發生，但是一定要阻絕於境外，所以「台北港的防疫的檢測，功能更要提高」，地方一定全力配合，所以今天來這地方看，起碼知道自己新北境內的養豬戶做的夠不夠。

侯友宜在視察養豬場後，立即前往豬肉品市場，檢查三級防疫功能是否落實，包括人車消毒的檢驗，及豬籠、肉品，希望新北市在非洲豬瘟防疫，一定做好防護。

▲侯友宜林口永亨畜牧場視察。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

▲侯友宜林口永亨畜牧場視察，與三代養豬農。（圖／記者羅婉庭攝）