獨派社團：小英辛苦了，2020請你休息不要再出來

▲獨派團體要求蔡英文不要選2020。（圖／台灣北社提供）

記者翁嫆琄／台北報導

民進黨在九合一選舉中慘敗，不少綠營人士都希望2020能換人選總統。台獨社團27日召開記者會，台灣永社社長鄭文龍直接向總統蔡英文喊話，「2020大選請你不要再出來！」他還說，不管蔡英文認為獨派社團是深綠還是阿貓阿狗，但這些人加起來至少100萬票，如果蔡英文執意要選，「這些社團絕對不會投妳」。

多個獨派團體下午共同召開「關鍵時刻下任民進黨主席的歷史任務」記者會，包括台灣社社長張葉森、台灣北社社長李川信、秘書長潘威佑、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲、台灣永社社長鄭文龍、台灣南社秘書長陳豐惠、台灣基督長老教會李信仁、台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏、台灣客社副市長陳彩仁、台大法律系榮譽教授賀德芬等人都出席。

張葉森認為，蔡英文的問題可能出在人事任用不當，還是老藍男在執政，經濟上仍讓人民無感，加上年改、造成反改革的反動，以及在國際上，兩岸持續不穩定，美日對台灣的善意卻不敢回應，「蔡總統民調低迷，大家都感覺到2020可能沒辦法勝選」。

針對接下來的民進黨主席選舉，他也提出「六問」，要求候選人應說明，包括「民進黨要帶領台灣往哪裡去？」「面對台灣與美國的關係是抱持怎樣的態度？」「面對崩潰中的中國會有怎樣的因應對策？」「2020民進黨總統候選人如何產生？是否依民主機制辦理？」「對於阿扁總統的司法正義與特赦希望能給支持者一個明確的回應？」「對於喜樂島聯盟的歧見如何化解？」等。

鄭文隆也說，蔡英文已經成功把民進黨質變成台灣國民黨，成功切割獨派、喜樂島與前總統陳水扁，以前認識的堅持台灣價值、自由民主、人權法治的民進黨不見了；他要求蔡英文「2020請你休息，不要再出來」，否則獨派團體絕對不對投她。

他建議，民進黨要給行政院長賴清德一個機會，畢竟民調顯示小英是綠營的最後一名，或是小英跟國民黨主席吳敦義在競爭最後一名，「現在綠營最有可能2020還有機會的，就是賴清德」。

蕭曉玲則批評，蔡英文與台北市長柯文哲的「蔡柯會」、管中閔案等都讓台灣人認為荒腔走板，呼籲蔡英文「不要再想連任，不要拖台灣人去撞牆」、「拜託蔡總統適可而止，妳不代表整個民進黨，妳讓人民失望了」。

賀德芬也不滿表示，民進黨若要保留生機，一定要自覺、趕快除掉蔡英文，蔡英文從沒為台灣民主貢獻過血淚，現在管中閔案這樣搞，連台大都可以出賣。