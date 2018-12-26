侯友宜開工Day2突襲養豬場視察！籲中央更重視防疫

記者羅婉庭／台北報導

豬瘟危機全面防疫！新北市長侯友宜上工第二天，赴林口永亨畜牧場視察，他表示，我爸爸也是賣豬肉，為了賣豬肉小時候要養豬他說，要符合環保的標準、又要符合整個環境衛生，很多的配套措施，他也向蔡英文喊話，希望中央在「林牧政策」能給予養豬戶政多優惠予補助，他也呼籲台北港的防疫的檢測，功能要提高。

侯友宜26日到農業豬場，他受訪表示，他對豬農有很深厚的感情，因為他的父親過去是賣豬肉，小時候要養豬專門拿來賣，現在養豬農很辛苦，尤其小型的養豬戶，因為要符合環保的標準、又要符合整個環境衛生，很多的配套措施，所以他一直都希望中央在「林牧政策」的鼓勵上，更應該提供更優惠的方式來照顧他們。

侯友宜說，這一次的非洲瘟疫出來，雖然還沒在新北市發生，但是一定要阻絕於境外，所以「台北港的防疫的檢測，功能更要提高」，地方一定全力配合，所以今天來這地方看，起碼知道自己新北境內的養豬戶做的夠嗎？

他視察完畢表示，養豬協會理事長李當朝在廚餘的處理上，必須高溫150度殺菌，超過原訂標準（90度），蒸煮4個小時，超過原標準（1小時），都完全符合標準，這就是正確的一個作法。

侯友宜也喊話中央，希望提供補助「飼料來代替廚餘」的方式，目前補助一頭2千2，似乎入不敷出，他呼籲中央必須要重視。

侯友宜在視察養豬場後，立即前往豬肉品市場，檢查三級防疫功能是否落實，包括人車消毒的檢驗，及豬籠、肉品，希望新北市在非洲豬瘟防疫，一定做好防護。

▲侯友宜林口永亨畜牧場視察，與養豬協會理事長李當朝。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜林口永亨畜牧場視察，與農業局長李玟。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜林口永亨畜牧場視察。（圖／記者羅婉庭攝）