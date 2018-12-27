賴清德請辭前「搞定」　立委席次台南新竹加1席、高雄屏東-1

▲賴清德傍晚與蘇嘉全協商立委選區重劃。（資料照／記者黃克翔攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德與立法院長蘇嘉全27日傍晚針對第10屆立法委員選舉選區變更案達成共識，關於席次增減部份，將依中央選舉委員會已提報立法院的選區變更案處理，台南市及新竹縣各增加1席，高雄市及屏東縣各減1席，在預約請辭前搞定爭議頗大的選區變更；只不過選區變更後的選區劃分細部調整，還需要2人再次協商。

根據選罷法第35條第一項第一款直轄市、縣（市）選出之立法委員，其名額分配及選舉區以第七屆立法委員為準，除本法或其他法律另有規定外，自該屆立法委員選舉區變更公告之日起，每十年重新檢討一次；另，立法院應於立法委員任期屆滿一年一個月前，對選舉區變更案完成同意，未能於期限內完成同意部分，由行政、立法兩院院長協商解決之。

眼看立委選區變更案期限將至，可能被變更的縣市爭議仍多，行政院發言人Kolas Yotaka 27日表示，針對第10屆立法委員選舉選區變更案，行政院長賴清德與立法院長蘇嘉全今日會商並達成共識。

Kolas指出，賴院長及蘇院長是在傍晚會商，會中共識包括第一，關於席次增減部份，將依中央選舉委員會已提報立法院的選區變更案處理，台南市及新竹縣各增加1席，高雄市及屏東縣各減1席。第二，關於該選區變更後的選區劃分細部調整，則依「公職人員選舉罷免法」規定，由行政院長及立法院長繼續協商處理。