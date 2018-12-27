葉俊榮突然「插管」　游盈隆懷疑：蔡英文遭到政治勒索

記者陶本和／台北報導

針對前教育部長葉俊榮突然同意任命管中閔為台大校長，台灣民意基金會董事長游盈隆27日表示，葉俊榮不會是個有意外的閣員，但卻給大家一個大意外，而這在蔡英文聲望最低、最脆弱的時候，有沒有可能遭到政治勒索，這是合理的懷疑。

游盈隆表示，今年從1月到現在一整年，犧牲三個部長解決一個問題，很多人覺得很荒唐，但他很熟悉葉俊榮，知道他是一個溫和、謙恭有禮的法律學者，也注重行政倫理，並不像是立委林淑芬。

游盈隆說，葉俊榮是一位不會有意外的閣員，現在卻給大家一個大意外，從常理看來，一定沒有那麼簡單；另外，他也認為，府院煞有其事的批評葉俊榮不顧行政倫理，但漏掉了一個重點，就是管中閔出任校長，府院是同意的嗎？

游盈隆表示，葉俊榮召開記者會「插管」，總統府會不知道？如果府很清楚，但行政院不清楚，會是一種可能，但消息越來越多，好樣有個故事、好像是一場戲，「民進黨為什麼會背離過去的堅持，讓管中閔案急轉直下，外界充滿疑問。」

游盈隆還說，這也讓他想像，現在剛好是蔡英文聲望最低、最脆弱的時候，也是政治勒索罪有可能的時候，有沒有可能來自某些方面的勒索，讓管案落幕之後，這也是一種合理的懷疑，總體來說，民進黨政府還是欠社會一個說明。

▼民進黨主席參選人、台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者陶本和攝）

