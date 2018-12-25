交接典禮／朱立倫邁向2020　現場群眾大暴動高喊：總統好！

記者羅婉庭／新北報導

卸任的新北市長朱立倫著黑西裝、白襯衫與藍色領帶，致詞時現場民眾高喊「總統好！」，他表示，自己中心感恩每一位市民團體，團結一新；典禮結束後，朱立倫與新北市長侯友宜從市民廣場走到市府大門花了20分鐘，市府員工、民眾大暴動，獻花高喊「總統好！」。

侯友宜在林萬億監誓下宣誓就職，接著由卸任的朱立倫、接任的侯友宜將先後致詞，隨後侯將親自歡送朱上車離去；後續侯友宜將批示上任後首份公文，也就是局處首長的人事案，批示後市府團隊正式就任，侯友宜將監誓市府團隊宣誓就職，最後大合影留念。

典禮結束後，朱立倫與侯友宜從市民廣場走到市府大門花了20分鐘，市府員工、民眾大暴動，簇擁著朱，獻花高喊「總統好！」，整個市府一樓大廳被朱立倫的支持者擠滿，無任何通道。

侯友宜身著黑西裝、白襯衫，打上淺藍色領帶，他希望一切從簡，將就職典禮預算限縮在45萬元左右，邀請函也是已email方式發送，還以邀請在地團體表演串場為主，即使遇到下雨也會照樣舉辦，不需要另覓場地，以減少花費。

表演節目有聞名國際的優人神鼓、學生團體串場。上午8:00到8:30分為報到時間，8:30由南強工商表演藝術科、優人神鼓表演，9:00到9:40，新北市長侯友宜宣誓就職，9:40到10:20由身聲樂團、東東樂團、原世紀文化藝術團演出，10:20到10:30分則為一級機關首長宣誓就職。





▲新北市第三屆市長及各機關首長宣誓就職典禮。（圖／記者林敬旻攝，下同）