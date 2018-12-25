交接典禮／勝選後蔡英文來電 恭賀侯友宜自爆6字回應「不要充滿政治」

記者羅婉庭／新北報導

新北市第三屆市長及各機關首長宣誓就職典禮，首度在戶外市民廣場舉辦，侯友宜致詞表示，勝選後總統蔡英文來電，恭賀他當選；不過，侯友宜透露，他當下回應蔡英文「不要充滿政治」。

上午9時，卸任新北市長朱立倫交接印信給新市長侯友宜，侯友宜同時宣示就職，現場雖然下雨仍擠滿民眾與民間團體，全程歷時50分鐘；他致詞表示，在今年九合一大選，他選不勝選知後，蔡英文與他通電話，恭賀他當選新北市長。



侯友宜也透露，他當下回應蔡英文「不要充滿政治」！他心裡想法很簡單，他說，自己沒有政治人的「眉眉角角」，一切回歸市政外，中央和地方應綁在一起，不分你和我，讓台灣與新北未來更加蓬勃發展，他也說，未來會主動和中央聯繫，也會到台北桃園等縣市城市交流、打拚。

侯友宜在林萬億監誓下宣誓就職，接著由卸任的朱立倫、接任的侯友宜將先後致詞，隨後侯將親自歡送朱上車離去；後續侯友宜將批示上任後首份公文，也就是局處首長的人事案，批示後市府團隊正式就任，侯友宜將監誓市府團隊宣誓就職，最後大合影留念。

侯友宜身著黑西裝、白襯衫，打上淺藍色領帶，他希望一切從簡，將就職典禮預算限縮在45萬元左右，邀請函也是已email方式發送，還以邀請在地團體表演串場為主，即使遇到下雨也會照樣舉辦，不需要另覓場地，以減少花費。

表演節目有聞名國際的優人神鼓、學生團體串場。上午8:00到8:30分為報到時間，8:30由南強工商表演藝術科、優人神鼓表演，9:00到9:40，新北市長侯友宜宣誓就職，9:40到10:20由身聲樂團、東東樂團、原世紀文化藝術團演出，10:20到10:30分則為一級機關首長宣誓就職。

▲新北市長交接典禮，卸任市長朱立倫與新任新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）