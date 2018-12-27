成大博士生方喬丹太空新創公司　獲50萬歐元國際大獎

▲成大航太系博士班法國學生方喬丹（右四）與成大鳳凰立方體衛星團隊合影。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

懷抱太空夢想的成大航太系博士班法國學生方喬丹（Jordan Vannitsen），在指導教授苗君易鼓勵下，2016年與法國友人在台灣設立ODYSSEUS Space公司，目標放眼全球太空產業，並獲得盧森堡太空署提出的Space Resources.lu Challenge第１名，獲得50萬歐元（約台幣1700餘萬）獎金，獲邀前往盧森堡發展。

方喬丹為爭取國際曝光機會，年中報名參加歐洲太空總署（ESA）2018太空探索大師（The Space Exploration Masters）商業提案競賽，企劃案在技術、管理或商業策略上都深獲評審青睞，於42個國家、132個提案中脫穎而出，拿下最受矚目的獎項，盧森堡太空署提出的Space Resources.lu Challenge第一名，獲得50萬歐元（約台幣1700餘萬）獎金，並獲邀前往盧森堡發展，ODYSSEUS Space預定將在該地設立公司，開始將觸角伸向國際。



10月底獲悉摘下大獎，喬丹興奮地說這對ODYSSEUS Space的意義與未來發展影響重大，公司原本已有拓展歐洲業務的構想，因為本身是法國人，原本曾考慮到法國設公司，但盧森堡政府積極探索發展太空資源產業，已有到盧森堡設公司的初步想法。Space Resources.lu Challenge目的在找尋創新的解決方案，進一步強化盧森堡對太空資源領域的發展，如太空資源探勘、採礦傳輸、建設及服務等。



喬丹到成大攻讀博士並在台灣註冊設公司，緣自於2007年，當時仍在法國航太工程高等學院（IPSA）就讀，因為暑期實習第一次踏上台灣來到成大，成為苗君易教授的暑期實習生，也在電機系莊智清教授的實驗室協助與衛星相關的任務。他說那時候在台灣的時間雖然短暫，但已充分感受到台灣人的熱情與善良，更對成大在太空領域的研究水準、設備與環境留下深刻印象。十分喜歡台灣的環境，總想著若有機會要再回來，喬丹畢業後繼續在IPSA攻讀IPSA-NCKU雙碩士，2009年到2010年又來到成大航太系完成碩士學位。



取得碩士學位後，喬丹先到歐洲太空總署位於荷蘭的機構工作，參與過微衛星系統相關的7個計畫，期間深覺再進修的必要，2012年他選擇再度來到成大，在苗君易教授的指導下攻讀博士學位迄今，期間他參與了國際QB50計畫之一的成大自主研發的鳳凰立方體（PHOENIX）衛星計畫，持續探究相關的知識、技術，並發展人際網絡，在台灣註冊創設ODYSSEUS Space公司。



苗君易指出喬丹2007年暑假來實習時就對太空科學、科技表現出高度熱情，也表露了日後想走太空領域的意願，其學習態度一直很積極，有這樣的學生，老師當然樂於傾囊相授也願意給很多機會，包括參與成大開發2公斤等級的鳳凰立方體衛星計畫，該衛星已在2017年5月順利發射到太空，在軌道上運轉。



苗君易強調成大在航空太空領域的設備、研究水準與技術在國際上均屬一流，成大團隊不僅參與國內的福爾摩沙衛星計畫，也陸續參與國際航空太空計畫。多年來，不乏歐美國際學生來學習及攻讀學位，喬丹是其中之一，歷年來自己曾鼓勵多位對太空產業有興趣的國內外學生創業進入太空產業領域，但到目前為止付諸行動的只有喬丹。



喬丹表示就全球發展「小型衛星市場」的趨勢與積極性，他與法國友人都認為亞洲很快就會成為僅次於美國，是世界第二大的「小型衛星市場」，而台灣不只是國際半導體產業龍頭，也擁有很多高端太空設備與技術，台灣具有發展成為亞洲小型衛星市場的優勢，才決定在台灣設公司。他也透露，ODYSSEUS Space現正與成大航太系合作研究的小型衛星電力推動系統，近日獲得到台灣經濟部450萬元的小型企業創新研發計畫，未來太空產業的前景令人期待。