影／奧客情侶抹黑員工！拉麵老闆：你成大碩士耶　他竟號召親友團「1星負評洗爆」

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名成大男碩士帶女友到台中某拉麵店消費時，因不了解店內抽號碼牌的規矩，等太久而將票券退費，事後還到該店粉專留下1星評論。事後，老闆氣炸發文，「你男友好歹成大碩士，不只縱容還陪你一起犯傻」，讓對方號召親友團狂洗1星評論。

▲拉麵店被情侶抹黑，氣得發文聲明。（圖／翻攝臉書）



店家在粉專發文表示，這對情侶日前到店內用餐，因沒看告示牌指示先拿號碼牌，等待太久後才臭臉要求退錢；事後男方15日直接留下1星評論說，「詢問號碼單事宜，店員態度口氣不佳」，女方也在17日接力，「好聲好氣詢問店員，店員態度極差還很大聲的呿，然後大力甩東西」。

▲情侶發現被公審，號召親友團洗負評。（圖／翻攝臉書）

老闆本想息事寧人，但看到抹黑員工的留言直接爆氣，「本店開店至今都秉持著待客如友，從不搞以客為尊這種糟蹋員工尊嚴的狗屁東西，要來當大爺的澳客（奧客）在下奉勸你愛惜生命遠離ＸＸ，別來秀下限。本店員工都很客氣親切，老闆則否」，隨後也公布兩人的IG帳號。

事後，情侶號召親友團在該麵店不斷留下1星負評，其中也有人留下忽略小孩加麵的回應，讓店家非常無奈，因為店內加麵根本不用加錢，「好歹也說點什麼吧？」、「請問敝店是否有哪裡招待不周？沒有留下任何理由逕自評價一星已構成傷害商譽行為，已搜證。」

▲店家再次發文，重新將過程敘述一遍。（圖／翻攝臉書）



眼看著至少被假帳號洗了17則1星留言，店家也再次發文聲明說，「有些路過的觀眾質疑，公開IG並不妥當。本人再次說明，如果不把網路保護色撕掉，只會依舊射後不理，本店員工被有錯在先的人抹黑傷害得逞而已。若自認行為坦蕩沒有一點理虧，是能公審什麼呢？審店家沒有以客為尊給你開方便之門？」

網友看完也紛紛留言，「這種店只能用五星懲罰你們了」、「 我決定吃垮你們店了！！太帥的老闆！！」、「為了這點事情號召親友團 是吃飽沒事幹了嗎？」、「奧客就是奧客，只會推說都是對方的錯」、「只好幫補個五星壓壓驚了」、「加裝監視器 必要時錄音 避免遇到奧客」，店家除了感謝回應外也說，「我們有裝監視器啊，律師是說證物最好開庭再拿出來」。

店家全文如下：

「老闆有話補充」

各位忠實的麵友、來護航的、假帳號們日安

也感謝聲援我們的朋友們，在下銘感五內。

避免戰線又被模糊，先來做個事件順序整理：

1.不看公告沒拿號碼牌的情侶，在週末餐期前來本店

2.購票後空等許久，質疑亂叫號，男方進場詢問人員

3.人員一臉問號答覆需抽號，故取號後在店外繼續等候

4.女方進場用更差的態度抱怨，説他們等很久，不知道要拿號碼牌想退錢。本店外場告知外面機器旁的公告有寫，女方不悅答：我沒看到

5.外場人員退還費用，兩人無消費離開

＊註解：1~5的時間點屬於尖峰時期，外場員工在爆量出餐時處理此事，被安上「態度欠佳」的帽子。

6.稍後男方於google評價寫出一行文的一星評價：「詢問號碼單事宜 店員態度口氣不佳」

7.本店回覆後，男方不回應

8.兩日後女方再於google評價寫出一行文的一星評價：「好聲好氣詢問店員,店員態度極差還很大聲的呿,然後大力甩東西」

＊註解：女方所謂的大力甩東西，是指本店的廚房門帘，兩則評價皆避談自己無視公告在先。

9.本店員工莫名承受這種與現實不符的評價抹黑，在下發文以求公評

10.男方出現，表達自己沒有抹黑，並聲稱他有他的看法，認為他們受了不好的態度才是重點

11.開始號召親友團及利用假帳號開始洗一星負評、模糊事件焦點的因果關係

12.不願道歉也不願出面，女方私下傳訊粉絲團警告本店造成她困擾，侵害隱私云云

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有些路過的觀眾質疑，公開IG並不妥當。本人再次說明

如果不把網路保護色撕掉，只會依舊射後不理，本店員工被有錯在先的人抹黑傷害得逞而已。若自認行為坦蕩沒有一點理虧，是能公審什麼呢？審店家沒有以客為尊給你開方便之門？

自己的責任無視，還想利用網路評價教訓店家，那最好的方式就是讓你泡在同一個缸子裡。

在下選擇從今不會再姑息這種無理取鬧的人，因為多年來觀察發現，去滿足奧客的各種成本、員工心理壓力逐年增加，對其他正常顧客並不公平。

無視自己責任，理直氣壯讓扭曲事實的一星評價雙雙高掛，這種「溝通」真可謂奇觀。

不道歉就不用來私訊，我們沒什麼好談的。