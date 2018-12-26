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市府約僱人員權益受重視　鄭文燦：將調整職等及提高薪資

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▲鄭文燦要調整約僱人員職等及薪資。（圖／桃園市政府提供）

▲鄭文燦要調整約僱人員職等及薪資。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦26日於新市府團隊上任後的首次市政會議中指出，考量市府約僱人員的穩定性，有助於市政工作推動，將研議開放各局處及區公所，針對工作量多寡及重要性，調整約僱人員的職等，提高約僱人員薪資，並由各單位調整名單再報給人事處及市長核准。

鄭文燦並期勉市府團隊在工作崗位上，務必清廉、認真、樸實、有創意，完成市府每一項工作。鄭文燦說，新的政治時代必須接地氣，從市民角度思考問題、提高行政效率，過去4年同仁交出亮眼成績，未來仍有許多挑戰，期勉市府同仁全力以赴。

鄭文燦提到，未來將從三個面向做到對市府同仁的照顧，並激勵公務員的主動性，首先是新團隊就任後，必須結合不同層級的同仁一起努力，把工作做得更好，未來也會視情況進行人事調整。

其次是精進人事管理，考量約僱人員的穩定性有助於市政工作推動，將研議開放各局處及區公所，針對工作量多寡及重要性，調整約僱人員的職等，提高約僱人員薪資，各單位調整名單再報給人事處及市長核准。

同時建立臨時人員分級制度，透過適當加薪來激勵工作士氣；再來則希望率先六都實施公務人員健康檢查新政策，40歲以上每2年進行一次健康檢查，補助3,500元；40歲以下則審酌工作性質，提供每3年進行一次健康檢查，補助3,500元；另外，希望提高50歲以上健康檢查次數，責成人事處修正相關規定後再提出預算需求。

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關鍵字：桃園市,約僱人員,鄭文燦,調整職等,提高薪資

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