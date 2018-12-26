會稽國中感恩蘋果節　校長主任穿戲服登台唱「黃梅調」

▲ 校長傅瑜雯（左）、體育組長劉庭瑋（右）特別登台演出 。（圖／會稽國中提供，下同）

記者張嘉晏／桃園報導

桃園市會稽國中今（26日）舉辦一年一度的「蘋果節」，是學生每年最期待的活動。今年蘋果節除了結合校內相關課程，讓學生多元展能、增進師生感情，校長傅瑜雯還特別粉墨登場，與主任組長穿上戲服一起演出「黃梅調」，為蘋果節帶來歡樂溫馨的氣氛。

「蘋果節」每年由學生自治市規劃，已經有10多年歷史。一系列活動從「蘋安感恩卡」開始，師生到「快閃郵局」用發票兌換蘋果節限定卡片，老師會寫卡片給默默付出的學生，同學則是回贈蘋果，互相傳達感恩的情誼。蘋果節同時結合了才藝大賽，提供學生表演的舞台，除了阿卡貝拉的表演令人驚艷，歌唱、舞蹈、樂器、戲劇等演出，均是學生們的精心傑作。另外，學生自治市亦組成「感恩放送局」，利用廣播系統大聲說出對師生的祝福，在歲末年終，倍感溫馨。

▲ 學生創意表演。

本屆蘋果節還有一大亮點，校長傅瑜雯和訓導主任張明山、體育組長劉庭瑋都穿上傳統戲服，登台演出黃梅調《戲鳳》的橋段，為蘋果節掀起高潮。傅校長表示，這次為了蘋果節，她犧牲形象「撩落去」，但看到學生開心的表情，「一切都很值得」。

▲ 校長傅瑜雯（左）、訓導主任張明山（中）與體育組長劉庭瑋（右）演出黃梅調。

今年傅校長的卡片送給了童軍團的同學，表揚童軍團日行一善及服務人群的優秀表現；家長會長也寫了卡片給柔道隊，讚揚他們平時辛勤練習、在全國比賽中獲獎連連，為校爭光；兩位副會長則分別將卡片贈予籃球隊及自治市，感謝他們盡心盡力，做好每一件事，是學生的表率。

獲得本屆蘋果節「卡片設計」第一名的得主，是七年級的學生邱睿穎。邱同學第一次參加蘋果節，他認為這個活動很有意義；童軍團學生陳靖蒓表示，他在童軍團學得許多野外求生的技能，也實際參與服務學習，收穫很多，能收到校長寫的卡片很開心、很光榮。學生們也回贈蘋果給師長，師生互動融洽。

▲▼師生互贈卡片和蘋果，表達彼此感謝之情 。

在此溫馨時刻，校長傅瑜雯表示，會稽國中是溫暖的大家庭，親師生不分彼此，互相關懷、彼此協助，因此學生在各項表現都很優異，師生獲獎不斷，深受家長好評。教育局今年也核准會稽國中成立科學資優班，即是對該校辦學績效的肯定。