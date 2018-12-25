航空城、三心六線加農博　鄭文燦模式再衝4年拚經濟

▲鄭文燦宣誓就職。（圖／記者楊淑媛攝）



記者賴于榛／台北報導

桃園市長鄭文燦25日正式就任第二任任期，他在與總統蔡英文的會談上明白表態有兩大建設包括航空城、三心六線軌道建設以及六大計劃要強推、拚經濟，而他的小內閣也公布微幅異動，原工務局長黃治峯調任副秘書長兼代理工務局長，重點就是要督導市府各項重大工程「如期如質」完工。

鄭文燦確認連任後，拚經濟也成了第一要務，他日前在蔡鄭會上，派出桃園市政府副市長游建華報告桃園三心六線軌道建設、航空城計畫能夠「如期如質」完成，並直接了當開口指出，有六大計畫需要中央支應的經費部分，包括桃園會展中心爭取41億元、桃園流行音樂劇場爭取40億元、北橫風景區亮點爭取4億元、2019農業博覽會爭取2億元、社會住宅爭取6億、美術館爭取中央16.3億元，6項計畫希望中央支援109.3億元。

這些要求也獲得政委張景森明確回應，他說，航空城在政院有推動小組，由副院長主持，當然希望整體進度加快；另外三心六線都是組合規劃，綠線等延伸部分交通部會儘快核定，並強調軌道建設大部分都有列到前瞻建設裡面，因此經費不是問題。





▲總統蔡英文與桃園市長鄭文燦進行市政交流。（資料照／記者林敬旻攝）



中央給力，鄭文燦也調整小內閣就拚經濟戰鬥位置，其中副市長王德明與在2014年大選被稱為「砲管」的新聞處長張惇涵都因生涯規劃離職，王明德將出任桃機董事長，原社會局長古梓龍、原地方稅務局長林延文都將退休，原經濟發展局長朱松偉借調期滿回任教職，原工務局長黃治峯調任副秘書長兼代理工務局長，重點就是要督導市府各項重大工程「如期如質」完工。

為了更接地氣，此次市議員不分藍綠，有6人也在這次小內閣人事發布中，獲安排出任要職，包括民進黨籍的邱素芬接任桃園果菜市場公司董事長、許清順接任桃園大眾捷運公司副總經理職務、黃傅淑香、張肇良擔任市府顧問；另外，國民黨籍與無黨籍的葉明月、李雲強也獲聘市府顧問，要陪鄭文燦一起衝四年。