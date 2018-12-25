份量upup！鄭文燦一開口　暖冬補助、管中閔案全搞定

▲鄭文燦宣誓就職。（圖／記者楊淑媛攝）

記者賴于榛／台北報導

桃園市長鄭文燦25日正式就職，順利連任的他已經是民進黨內北部唯一直轄市，大勝15萬票更是綠營各縣市前段班，他近日發言也很有聲量與分量，像是重砲批評交通部擴大國旅暖冬旅遊方案排除桃園等三縣市是「愚蠢的政策」、「有太多豬隊友」之後，方案瞬間擴及全台灣；對於管中閔案也是才發言應「清理戰場」，教育部就恰好解套。

交通部觀光局日前提出暖冬旅遊方案，包含全台19縣市，但卻刪除桃園、新竹、台北平均3年住房率超過50%的3縣市，引發鄭文燦大怒，痛批是「愚蠢的政策」、「有太多豬隊友」，甚至嗆出不改就發動撤換觀光局長等語，讓觀光局迅速轉彎，改口衡酌地方各界都能支持及期待參與此次之擴大國旅暖冬方案，且尊重今日立法院交通委員會之決議，「擴大國旅暖冬遊方案」獎勵自由行住宿活動納入台北、桃園、新竹等三市，提供旅客多元旅遊選擇，也就是全台都納入住房補助當中。





▲總統蔡英文與桃園市長鄭文燦進行市政交流。（資料照／記者林敬旻攝）

暖冬震怒是一例，近日鄭文燦提及管中閔案社會觀感不佳，應該要清理戰場，沒想到教育部長葉俊榮24日也宣布勉予同意管中閔上任，時間點巧合讓各界關注；只不過，政院人士澄清，管中閔案是葉俊榮的考量，並非鄭文燦發話緣故。

事實上，先前的蔡鄭會上，鄭文燦開口就很直接，提出六大計畫需要中央支應的經費部分，包括桃園會展中心爭取41億元、桃園流行音樂劇場爭取40億元、北橫風景區亮點爭取4億元、2019農業博覽會爭取2億元、社會住宅爭取6億、美術館爭取中央16.3億元，6項計畫希望中央支援109.3億元。

當天鄭文燦也當著蔡英文的面說，過去幾年全台灣有超過一百個文化相關的國家設施，但都沒有落腳桃園，質疑文化部等官員「你們來桃園要視察什麼？」。

鄭文燦聲量越來越大，蔡鄭會上也說出除了黨主席什麼都可以做，外界猜測是否其他打算，鄭文燦幕僚則是低調表示，鄭文燦依然以市政為主。